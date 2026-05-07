Turismo

Ciudad Ho Chi Minh apunta a ser “punto de contacto” del turismo internacional

Ciudad Ho Chi Minh impulsa un modelo turístico basado en experiencias, digitalización y servicios inteligentes para atraer más visitantes.

Los turistas extranjeros particupan en un tour para liberar crías de tortuga marina de vuelta al mar en Con Dao, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: sggp.org.jpg)
Los turistas extranjeros particupan en un tour para liberar crías de tortuga marina de vuelta al mar en Con Dao, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: sggp.org.jpg)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El sector turístico de Ciudad Ho Chi Minh está avanzando hacia una nueva etapa de desarrollo en la que la calidad de la experiencia del visitante se sitúa por encima del volumen de llegadas.

En este proceso, los datos y la experiencia del turista se consolidan como recursos estratégicos. La ciudad no solo pretende promocionar su oferta existente, sino también responder de forma más precisa a las necesidades de los viajeros, con el objetivo de construir un ecosistema turístico moderno, integrado y personalizado.

Para 2026, Vietnam se ha fijado la meta de recibir 25 millones de turistas internacionales y 150 millones de visitantes nacionales. De ese total, Ciudad Ho Chi Minh aspira a alcanzar 11 millones de llegadas internacionales y 50 millones de turistas domésticos.​

En este contexto, el sector turístico local se orienta hacia un modelo de ecosistema de experiencias que integra alojamiento, gastronomía, ocio y turismo urbano y costero, al tiempo que refuerza su papel como centro de conexión hacia destinos cercanos.​

Según expertos del sector, la ciudad está transitando desde un modelo de servicios fragmentados hacia un enfoque sistémico, centrado en la personalización de la experiencia y en el aprovechamiento del “viaje emocional” del turista.

​En este marco, la tecnología digital, los mapas inteligentes y las plataformas móviles funcionan como “embajadores culturales”, facilitando el acceso de los visitantes, especialmente internacionales, a la cultura, la gastronomía y el patrimonio local.

Especialistas y empresas coinciden en que la transformación digital no solo mejora la gestión turística, sino que también amplía el espacio del turismo en el entorno digital, optimizando la organización de las experiencias y fortaleciendo la competitividad del destino.

En esta línea, la Asociación de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh impulsa la creación de cadenas de servicios inteligentes que integran transporte, alojamiento, gastronomía y actividades turísticas.

Por otra parte, la implementación de la Resolución 62/2025/NQ-HĐND, destinada a atraer grupos turísticos MICE (Reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), ya está generando resultados positivos con la llegada de grandes delegaciones internacionales. Este avance representa un primer paso relevante en la estrategia de desarrollo de esta modalidad combinada con el turismo de ocio.

El sector turístico ha definido, además, una hoja de ruta para el desarrollo del segmento MICE hasta 2030, basada en cuatro pilares: promoción en mercados clave, desarrollo de productos especializados, transformación digital y consolidación de un ecosistema de servicios integrado.​

Paralelamente, la ciudad continúa fortaleciendo la cooperación regional mediante una oferta turística diversificada que abarca entornos urbanos, costeros, ecológicos y culturales.

En este marco, se han desarrollado nuevos productos turísticos como recorridos en helicóptero sobre la ciudad, cruceros de lujo, excursiones a Can Gio, turismo nocturno y experiencias en metro, que amplían la oferta y refuerzan el atractivo del destino. El sistema de alojamiento también ha sido mejorado para garantizar capacidad de respuesta incluso en temporadas altas.

Al mismo tiempo, el turismo comunitario y el turismo agrícola en zonas periféricas están ganando protagonismo, especialmente entre familias y jóvenes, contribuyendo a consolidar una imagen de destino cercano, amigable y sostenible.Con una estrategia definida y una base de crecimiento sólida, Ciudad Ho Chi Minh busca afianzarse como un centro turístico y de servicios de referencia en la región, reforzando su integración internacional y su posicionamiento en el mapa turístico global en los próximos años./.​

VNA
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