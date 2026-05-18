Turismo de Vietnam busca llenar “vacíos” para despegar en la nueva era

Hanoi (VNA)- Paralelamente al proceso de transformación del país, el sector turístico de Vietnam está entrando en una nueva era con premisas sin precedentes, lo que requiere un plan integral y sistemático que se centre en la profundidad, el valor experiencial, la singularidad y la identidad cultural como base fundamental para mejorar la competitividad.



En este contexto, las resoluciones y las grandes directrices del Comité Central del Partido, el Buró Político, el Gobierno y el Primer Ministro se convierten en un "soporte" que abre oportunidades de desarrollo y un nuevo destino para todo el sector.



"Vacíos" que necesitan ser llenados



Los líderes de la industria sin humo evalúan que, en los últimos tiempos, la ciencia, tecnología, la innovación y la transformación digital han contribuido a trasladar el turismo de un modelo de crecimiento extensivo a uno basado en datos, personalización de experiencias y gestión inteligente.



Las políticas de integración internacional profunda generan un espacio importante para expandir mercados, conectar cadenas de valor y elevar la marca del destino Vietnam.



Mientras tanto, las políticas de desarrollo del sector privado sientan las bases para la formación de inversores estratégicos y grandes complejos turísticos, de entretenimiento y culturales capaces de liderar el mercado. Cabe destacar que el turismo, combinado con la cultura, las industrias culturales, la economía del patrimonio y el poder blando nacional, presenta un gran potencial para un desarrollo sólido.



Para lograr avances significativos, el “soporte” fundamental al sector turístico se identifica en las Resoluciones del Buró Político, tales como la N.º 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita; la N.º 57-NQ/TW sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional; y la N.º 68-NQ/TW sobre la economía privada.



Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, el presidente de la junta de administración de Vietravel, Nguyen Quoc Ky, señaló que el sector del ocio aún presenta cuellos de botella: políticas insuficientes; falta de incentivos a la inversión en turismo; conectividad inadecuada en infraestructuras de transporte, puertos marítimos y logística turística; y actividades promocionales limitadas debido a la falta de recursos y de una red de promoción internacional profesional.



Además, aunque los productos turísticos de Vietnam son diversos, carecen de profundidad y aún no han logrado crear un ecosistema sincronizado de experiencias para los visitantes; asimismo, la proporción de trabajadores capacitados del sector aún resulta baja en comparación con los requisitos de desarrollo de este renglón económico clave.



Según Nguyen Trung Ngoc, director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Tuyen Quang, actualmente Vietnam puede recibir a decenas de millones de visitantes internacionales, pero el nivel de gasto de los turistas no es elevado, lo que resulta en un retorno económico limitado para el país. Este "vacío" proviene de la falta de productos lo suficientemente atractivos para que los turistas decidan voluntariamente "abrir la cartera".

La ciudad de Hue desarrolla productos turísticos nocturnos basados ​​en su patrimonio cultural tradicional. (Foto: VNA)

Vender experiencias distintivas



Teniendo en cuenta el turismo como una rama económica integral con carácter intersectorial e interregional, vinculada al desarrollo de la cultura creativa y al fortalecimiento del "poder blando" nacional, los líderes del sector, representantes de organismos de gestión local y empresas coinciden en que, para desarrollarse en esta nueva etapa, el requisito previo es contar con una planificación general y metódica.



Resulta necesario enfocarse en la profundidad, el valor de la experiencia, la singularidad diferenciadora y la identidad cultural como pilares fundamentales para mejorar la competitividad.



Representantes de algunas empresas y autoridades locales también sugirieron impulsar la creación de una base de datos nacional de turismo para facilitar la gestión, previsión y planificación de políticas. Asimismo, indicaron que los obstáculos en los mecanismos y políticas relacionados con los horarios de funcionamiento y la organización de actividades culturales después de las 22:00 horas deben "desbloquearse" pronto para crear condiciones favorables al desarrollo del turismo nocturno.



Actualmente, el borrador del plan para convertir el turismo en un sector económico clave en la nueva era identifica 8 grupos de soluciones clave, tales como: renovar el pensamiento y elevar la conciencia sobre el desarrollo de la industria sin humo; perfeccionar las instituciones y políticas; desarrollar infraestructura; reestructurar el mercado y desarrollar productos turísticos; lograr avances en la promoción de la marca turística de Vietnam; desarrollar recursos humanos y empresas turoperadoras; fomentar la aplicación de la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital; y renovar los métodos de gestión para mejorar la calidad de los destinos verdes, inteligentes, sostenibles y seguros./.