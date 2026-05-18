Una nueva posición de Vietnam impulsada por grandes conglomerados económicos

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Hanoi (VNA) La Resolución 68-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía privada, emitida en mayo de 2025, establece como meta que para 2030 Vietnam cuente con dos millones de empresas operando en la economía nacional, entre ellas al menos 20 grandes corporaciones integradas en las cadenas globales de valor.

Posteriormente, la Resolución 79-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía estatal, promulgada en enero de 2026, fija el objetivo de que para 2030 al menos 50 empresas estatales vietnamitas figuren entre las 500 mayores compañías del Sudeste Asiático y entre una y tres entren en el ranking de las 500 empresas más grandes del mundo.

En paralelo, el país busca consolidar varios conglomerados económicos y empresas estatales sólidas, de gran escala, con tecnología moderna y capacidad competitiva regional e internacional, capaces de desempeñar un papel pionero y de liderazgo para que las empresas nacionales participen más profundamente en las cadenas globales de producción y suministro, especialmente en sectores estratégicos de la economía.

Tras 40 años de Doi moi (renovación), Vietnam ha visto surgir importantes conglomerados en múltiples sectores, señaló Dau Anh Tuan, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI).

En la industria manufacturera, THACO ha construido en la provincia centrovietnamita de Quang Nam un ecosistema de producción automotriz y mecánica considerado uno de los mayores del Sudeste Asiático.

Por su parte, VinFast se ha convertido en un caso particularmente destacado al transformarse en el primer fabricante vietnamita de vehículos eléctricos, con una gran planta en Hai Phong, cotización en el mercado Nasdaq y presencia comercial en diversos mercados internacionales, incluidos América del Norte, Europa y el Sudeste Asiático.

Asimismo, el Grupo Hoa Phat pasó de ser un pequeño taller de muebles a convertirse en uno de los mayores productores de acero de la región, con una capacidad de millones de toneladas anuales y competencia directa frente a grandes acereras internacionales en varios mercados de exportación.

En el ámbito tecnológico, FPT se consolidó como una de las mayores empresas de tecnología de la información del Sudeste Asiático, con operaciones en decenas de países y servicios de transformación digital para multinacionales.

En bienes de consumo, Vinamilk logró posicionar la marca vietnamita de productos lácteos en más de 50 países, respaldada por una red de granjas y plantas de producción con estándares internacionales. Masan, por su parte, desarrolló un ecosistema de consumo que abarca alimentos, bebidas y comercio minorista, atendiendo diariamente a decenas de millones de consumidores.

Estas empresas han demostrado que el sector privado vietnamita puede construir marcas nacionales con capacidad competitiva regional.

En infraestructura y bienes raíces, Vingroup ha llevado adelante proyectos de una magnitud sin precedentes para la empresa privada vietnamita, desde desarrollos urbanos y hospitales hasta escuelas y producción de automóviles eléctricos. Sun Group, BRG y otros conglomerados también han invertido miles de millones de dólares en infraestructura turística, complejos vacacionales y aeropuertos, contribuyendo a transformar el panorama económico de diversas regiones del país.

​Para finales de 2025, Vietnam contará con cerca de 1,1 millones de empresas operando en distintos sectores. No obstante, los expertos consideran que, pese a esta elevada cifra, el sector empresarial vietnamita aún no tiene la fortaleza suficiente para asumir un papel de liderazgo en la economía nacional.

Muchas compañías continúan dependiendo principalmente del capital, mientras que la meta de convertir a Vietnam en un país industrializado y moderno para 2045 exige la existencia de grandes corporaciones con capacidad de competir a nivel global y encabezar el desarrollo industrial.

Según los especialistas, las empresas vietnamitas siguen siendo pequeñas y con limitadas capacidades, y un apoyo disperso y prolongado dificulta la creación de grandes conglomerados. Por ello, consideran necesario orientar las políticas hacia un apoyo más focalizado, priorizando a las empresas con potencial de generar un efecto multiplicador en toda la cadena productiva.

Asimismo, para consolidarse como una potencia económica, Vietnam necesita dominar tecnologías clave y seleccionar adecuadamente los sectores estratégicos. La experiencia de Japón, Corea del Sur y China demuestra que el éxito de estas naciones se basó en inversiones sostenidas a largo plazo y en el impulso de corporaciones líderes.

En la actualidad, la Resolución 68 sobre el desarrollo de la economía privada y la Resolución 79 sobre el fortalecimiento de la economía estatal están creando un marco político favorable para el crecimiento empresarial. Si Vietnam logra aprovechar esta etapa, los próximos diez años podrían marcar la formación de conglomerados económicos de alcance regional, reforzando gradualmente su posición en la cadena global de valor industrial y acercándolo al objetivo de convertirse en una economía de relevancia internacional./.

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