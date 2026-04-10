Economía

Conglomerado surcoreano invierte 400 millones de dólares en fábrica de baterías en Thai Nguyen

POSCO Future M, dependiente del conglomerado surcoreano POSCO, eligió el parque industrial Song Cong 2 Viglacera en la provincia de Thai Nguyen, como sede de su primera planta de producción de materiales para baterías a gran escala en Vietnam.

El conglomerado surcoreano POSCO (Fuente: POSCO)
El conglomerado surcoreano POSCO (Fuente: POSCO)

Hanoi (VNA) - POSCO Future M, dependiente del conglomerado surcoreano POSCO, eligió el parque industrial Song Cong 2 Viglacera en la provincia de Thai Nguyen, como sede de su primera planta de producción de materiales para baterías a gran escala en Vietnam.

Esta también es la primera planta de materiales catódicos del grupo POSCO en el extranjero, lo que confirma el fuerte atractivo del ecosistema industrial de Viglacera en Vietnam, especialmente en un contexto de rápida transición de las cadenas globales de suministro de energía limpia.

Tras un período de estudios y evaluaciones exhaustivas, POSCO Future M decidió seleccionar el Parque Industrial Song Cong 2, desarrollado por Viglacera, para construir su primera planta de materiales para baterías en Vietnam.

El proyecto abarcará una superficie de 37 hectáreas, con una inversión total superior a los 400 millones de dólares. Se prevé que las obras comiencen en la segunda mitad de 2026 y que la planta entre en operación a partir de 2028.

El grupo POSCO, uno de los principales productores de acero del mundo desde 1968, se ha expandido a nivel multinacional y ha diversificado sus actividades hacia sectores como la energía, los componentes y equipos automotrices, así como las baterías.

En este contexto, POSCO Future M es la única empresa surcoreana con capacidad para producir simultáneamente materiales catódicos y anódicos, desempeñando un papel clave en la cadena de suministro global de los principales conglomerados de electrónica y vehículos eléctricos.

Con una capacidad de 55 mil toneladas anuales, la planta se perfila como un centro estratégico de suministro de materiales para baterías, destinado a abastecer a los principales fabricantes de vehículos eléctricos de los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur.

Con una superficie de 296 hectáreas y una ubicación estratégica junto a la autopista Hanoi-Thai Nguyen, el Parque Industrial Song Cong 2 ofrece un corredor logístico óptimo que permite a las empresas conectarse rápidamente con las principales redes de producción electrónica y automotriz del norte de Vietnam./.

VNA
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