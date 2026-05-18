Presidente de MACC destaca perspectivas de negociación entre Mercosur y Vietnam

Buenos Aires (VNA)- Las perspectivas de negociación de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Mercosur y Vietnam, así como de la cooperación entre Argentina y Vietnam en los próximos años, son muy positivas, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN (MACC), Rodolfo Cáffaro Kramer.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Cáffaro expresó optimismo sobre las actuales perspectivas de negociación de un PTA entre Mercosur y Vietnam, al considerar que el bloque sudamericano muestra actualmente una mayor apertura hacia las relaciones comerciales internacionales.



Según explicó, la reciente conclusión del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, así como la firma previa de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Singapur, demuestran que el bloque sudamericano está ampliando gradualmente su red de cooperación económica global.



Cáffaro sostuvo que el caso de Singapur constituye un precedente importante para Vietnam, ya que se trata del primer país de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en alcanzar un acuerdo comercial con Mercosur.



No obstante, el también fundador de MACC subrayó que existen diferencias entre los mecanismos de negociación de ambos bloques, debido a que los países de la ASEAN pueden iniciar negociaciones de manera individual, mientras que en Mercosur se requiere el consenso de sus cuatro Estados miembros.



El especialista argentino señaló que, si el proceso negociador avanza, el comercio entre Vietnam y Mercosur en general, así como entre el país indochino y Argentina en particular, podría registrar un fuerte crecimiento en los próximos años.



Manifestó además su confianza en que el intercambio comercial bilateral entre Argentina y Vietnam podría duplicarse o incluso superar ampliamente los niveles actuales en el futuro. Cáffaro consideró asimismo que las negociaciones no serán sencillas, dado que Vietnam deberá proteger determinados sectores productivos nacionales.



Sin embargo, destacó que las perspectivas de cooperación siguen siendo muy amplias gracias al carácter complementario de ambas economías.



El representante de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN reafirmó la disposición de la entidad para apoyar a Vietnam en las etapas preparatorias y en el impulso del proceso negociador con Mercosur.



Al evaluar los objetivos de desarrollo de Vietnam para la próxima etapa, Cáffaro sostuvo su impresión positiva respecto de la estrategia vietnamita de priorizar el desarrollo de infraestructura, educación, ciencia y tecnología.



Según apuntó, la inversión en infraestructura constituye una condición esencial para impulsar un crecimiento económico sostenible.



El especialista argentino valoró especialmente la ventaja de la población joven de Vietnam, al considerar que constituye un factor clave para el dinamismo y la competitividad de la economía.



Señaló que el mantenimiento de un elevado crecimiento del PIB, cercano al 8,6 %, junto con un ingreso per cápita cercano a los 5.000 dólares en un país de más de 100 millones de habitantes, demuestra que Vietnam está realizando una fuerte apuesta por el futuro y posee perspectivas de desarrollo muy favorables.



Cáffaro enfatizó además la necesidad de continuar fortaleciendo las relaciones Sur-Sur entre Argentina y Vietnam.



Al referirse a las perspectivas de cooperación bilateral, indicó que Vietnam es actualmente uno de los socios comerciales más importantes de Argentina.



Recordó que, en determinado momento, el país indochino llegó a ocupar el quinto lugar entre los principales socios comerciales argentinos y que actualmente continúa formando parte del grupo de socios prioritarios.



Detalló que el comercio bilateral sigue concentrado principalmente en materias primas agroindustriales argentinas, como soja y harina de maíz.

Sin embargo, consideró necesario avanzar hacia una nueva etapa de cooperación con mayor contenido tecnológico y valor agregado.



Cáffaro también destacó que Vietnam está emergiendo como un importante socio tecnológico de Argentina, especialmente en sectores como electrónica, telecomunicaciones y alta tecnología.



Indicó que Argentina ya ha establecido vínculos de cooperación con Viettel y que se han recibido dos cargamentos de productos tecnológicos de este grupo con resultados positivos.



“En el futuro, Argentina podría importar productos tecnológicos y equipos industriales vietnamitas al mercado argentino, incluidos productos de Rang Dong y Hapulico. Las empresas argentinas muestran un interés creciente en equipos eléctricos, sistemas de iluminación y soluciones tecnológicas vietnamitas de buena calidad y precios competitivos”, expresó.



El fuerte proceso de industrialización y la creciente capacidad manufacturera de Vietnam, bajo la marca ‘Made in Vietnam’, están abriendo importantes oportunidades para que las empresas de ambos países fortalezcan su cooperación en áreas como tecnología, energía e infraestructura técnica en los próximos años”, concluyó Cáffaro./.

VNA