Vietnam busca ampliar cooperación económica con conglomerado esrilanqués Hayleys PLC

Colombo (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Colombo a Mohan Pandithage, presidente y director ejecutivo de Hayleys PLC, el mayor conglomerado diversificado de Sri Lanka, en el marco de su visita de Estado al país surasiático.



Durante el encuentro, el líder vietnamita destacó la importancia que Hanoi concede al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con Sri Lanka, subrayando que la colaboración económica, comercial y la conectividad empresarial constituyen pilares clave de los vínculos bilaterales.



To Lam afirmó que la reunión representa una oportunidad significativa para impulsar las alianzas económicas entre ambas partes, especialmente en sectores estratégicos como aviación, turismo y comercio.



Tras elogiar a Hayleys como uno de los conglomerados más importantes y prestigiosos de Sri Lanka, con amplia experiencia en múltiples áreas, el dirigente vietnamita señaló que las economías de ambos países poseen un elevado potencial de complementariedad y crecimiento.



En ese sentido, expresó el interés de Vietnam en fortalecer la cooperación con grandes empresas esrilanquesas, particularmente aquellas con capacidad de conexión regional y amplias redes de mercado, como Hayleys.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), recibe a Mohan Pandithage, presidente y director ejecutivo de Hayleys PLC. (Foto: VNA)

El mandatario sugirió que el conglomerado amplíe su papel más allá de las actividades comerciales tradicionales y contribuya a establecer canales de conectividad sostenibles, actuando como puente para facilitar el acceso de las empresas vietnamitas a sistemas de distribución, redes logísticas y clientes en Sri Lanka.



Asimismo, alentó a Hayleys a seguir explorando oportunidades de inversión en sectores alineados con las fortalezas del grupo y las prioridades de desarrollo de Vietnam, entre ellos aviación, turismo y logística, además del desarrollo de cadenas de valor en agricultura, materias primas industriales e industrias de procesamiento avanzado.



To Lam también valoró positivamente la propuesta de cooperación presentada por la empresa en el ámbito agrícola y de procesamiento, incluido el desarrollo de cadenas de valor relacionadas con el coco y productos derivados.



Por su parte, Mohan Pandithage reafirmó el fuerte interés de Hayleys en el mercado vietnamita y expresó la disposición del conglomerado a contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en áreas como aviación, turismo y comercio.



El empresario también manifestó su interés en explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión en sectores complementarios, entre ellos agricultura, procesamiento y distribución./.