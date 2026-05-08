Economía

Vietnam busca ampliar cooperación económica con conglomerado esrilanqués Hayleys PLC

El secretario general y presidente To Lam recibió a representantes de Hayleys PLC en Colombo para impulsar la cooperación Vietnam-Sri Lanka en aviación, turismo, comercio y agricultura.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Colombo (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Colombo a Mohan Pandithage, presidente y director ejecutivo de Hayleys PLC, el mayor conglomerado diversificado de Sri Lanka, en el marco de su visita de Estado al país surasiático.

Durante el encuentro, el líder vietnamita destacó la importancia que Hanoi concede al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con Sri Lanka, subrayando que la colaboración económica, comercial y la conectividad empresarial constituyen pilares clave de los vínculos bilaterales.

To Lam afirmó que la reunión representa una oportunidad significativa para impulsar las alianzas económicas entre ambas partes, especialmente en sectores estratégicos como aviación, turismo y comercio.

Tras elogiar a Hayleys como uno de los conglomerados más importantes y prestigiosos de Sri Lanka, con amplia experiencia en múltiples áreas, el dirigente vietnamita señaló que las economías de ambos países poseen un elevado potencial de complementariedad y crecimiento.

En ese sentido, expresó el interés de Vietnam en fortalecer la cooperación con grandes empresas esrilanquesas, particularmente aquellas con capacidad de conexión regional y amplias redes de mercado, como Hayleys.

vnanet-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-chu-tich-kiem-tong-giam-doc-tap-doan-haileys-8749656.jpg
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), recibe a Mohan Pandithage, presidente y director ejecutivo de Hayleys PLC. (Foto: VNA)

El mandatario sugirió que el conglomerado amplíe su papel más allá de las actividades comerciales tradicionales y contribuya a establecer canales de conectividad sostenibles, actuando como puente para facilitar el acceso de las empresas vietnamitas a sistemas de distribución, redes logísticas y clientes en Sri Lanka.

Asimismo, alentó a Hayleys a seguir explorando oportunidades de inversión en sectores alineados con las fortalezas del grupo y las prioridades de desarrollo de Vietnam, entre ellos aviación, turismo y logística, además del desarrollo de cadenas de valor en agricultura, materias primas industriales e industrias de procesamiento avanzado.

To Lam también valoró positivamente la propuesta de cooperación presentada por la empresa en el ámbito agrícola y de procesamiento, incluido el desarrollo de cadenas de valor relacionadas con el coco y productos derivados.

Por su parte, Mohan Pandithage reafirmó el fuerte interés de Hayleys en el mercado vietnamita y expresó la disposición del conglomerado a contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en áreas como aviación, turismo y comercio.

El empresario también manifestó su interés en explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión en sectores complementarios, entre ellos agricultura, procesamiento y distribución./.

VNA
#Vietnam-Sri Lanka #To Lam #Hayleys PLC #Mohan Pandithage
Seguir VietnamPlus

Resolución 59

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Foto de ilustración. Fuente: VNA)

Vietnam refuerza su atractivo para la IED en nueva etapa de desarrollo

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia Vietnam mantuvieron una tendencia positiva durante los primeros meses de 2026, reflejando el atractivo y la capacidad de adaptación del entorno de inversión nacional en un contexto de persistente incertidumbre económica mundial.

Foto de ilustración. (Fuente: nhandan.vn)

Vietnam promueve su identidad cafetera en foro mundial de 2026

El Foro Mundial del Patrimonio Cafetero de 2026, bajo el lema "De las tradiciones diversas a un patrimonio vivo compartido por la humanidad", se considera un espacio de diálogo internacional de alto nivel que aclara cómo concebir el café como un "patrimonio vivo" capaz de "conectar a personas, comunidades y civilizaciones", con el objetivo de convertirse en un lenguaje común de armonía, creatividad y desarrollo sostenible.

El modelo de agricultura orgánica circular en Khanh Hoa está mostrando beneficios económicos iniciales. (Foto: VNA)

Resolución 68 abre espacio para crecimiento económico

Tras un año de su implementación, la Resolución N.º 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía privada ha demostrado avances notables no solo en términos de política, sino también cambios en la conciencia y el comportamiento de la comunidad empresarial.

Construcción del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. (Foto: VNA)

Vietnam aprueba plan de inversión pública para 2026-2030

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, firmó la Resolución número 27/2026/QH16 sobre el plan de inversión pública a mediano plazo para el período 2026-2030, con un presupuesto total de 8,22 millones de millones de dongs (unos 325 mil millones de dólares).

Un barco pesquero de la provincia de Gia Lai. (Fuente: VNA)

Provincia de Gia Lai fortalece control pesquero con tecnología digital

Cada vez más pescadores de la provincia vietnamita Gia Lai adoptan el libro electrónico de explotación acuática, una herramienta que les permite ahorrar tiempo, asegurar el almacenamiento de datos y transformar su mentalidad productiva hacia un modelo más moderno y sostenible.

Comercio exterior de Vietnam aumentó 24,2% en primeros cuatro meses de 2026

Comercio exterior de Vietnam aumentó 24,2% en primeros cuatro meses de 2026

Durante los primeros cuatros meses de 2026, el comercio exterior de Vietnam alcanzó una cifra estimada de 344,17 mil millones de USD, lo que representa un aumento del 24,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De este total, las exportaciones crecieron un 19,7% y las importaciones un 28,7%. La balanza comercial de mercancías registró un déficit de 7,11 mil millones de USD.