Vietnam promueve su identidad cafetera en foro mundial de 2026

Hanoi (VNA) El Foro Mundial del Patrimonio Cafetero de 2026, bajo el lema "De las tradiciones diversas a un patrimonio vivo compartido por la humanidad", se considera un espacio de diálogo internacional de alto nivel que aclara cómo concebir el café como un "patrimonio vivo" capaz de "conectar a personas, comunidades y civilizaciones", con el objetivo de convertirse en un lenguaje común de armonía, creatividad y desarrollo sostenible.



El foro fue organizado por el Comité Popular de la provincia vietnamita de Dak Lak en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Universidad de Cultura de Ciudad Ho Chi Minh y con el apoyo del Grupo cafetero Trung Nguyen Legend, a finales de abril en el barrio de Buon Ma Thuot.



A través de este foro, la provincia de Dak Lak dió a conocer sus conocimientos sobre el cultivo y procesamiento del café a la comunidad internacional; divulgó la imagen de la región de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental) y de su gente; impulsó el diálogo multicultural y realzó el valor de la industria cafetera de Vietnam, consolidando gradualmente su posición en el mapa mundial del café.



Patrimonio cafetero, un enfoque multiperspectivo



El foro recibió cerca de 40 trabajos de investigación y presentaciones de científicos y expertos nacionales e internacionales, que abordaron la industria cafetalera desde diversas perspectivas, desde la economía, la sociedad, la cultura y estudios sobre el patrimonio hasta la tecnología de procesamiento, las cadenas de valor globales y el desarrollo sostenible.



Además, llevaron a cabo diversas sesiones de debate en profundidad, incluidas “Historia mundial del café”; “Procesos de cultivo y producción del café”; “Cultura global del consumo y proceso de desarrollo del patrimonio cafetero” y “Buenas prácticas en protección y desarrollo sostenible”, entre otros aspectos relativos.



Según Dao My, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Dak Lak, el foro fue una actividad práctica destinada a esclarecer el valor excepcional del patrimonio cafetero en el contexto de la globalización y a compartir experiencias internacionales sobre la protección de la herencia.



El "Patrimonio Vivo" en el flujo global



El foro reveló que el café no es solo un producto agrícola o un sector económico, sino que también se considera un "patrimonio vivo", un espacio cultural donde el conocimiento, las costumbres, los estilos de vida y los valores espirituales se destilan, se crean, se practican y se transmiten de generación en generación dentro de la comunidad.



Jonathan Baker, jefe de la Oficina de Representación de la UNESCO en Vietnam, declaró que según la Convención de 2003 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, la herencia no se entiende como un objeto o producto físico, sino como conocimientos, habilidades, prácticas sociales y significados que una comunidad reconoce como parte de su vida cultural y que transmite de generación en generación.



La historia del desarrollo del café no es solo la historia de un cultivo, sino también la del intercambio, el comercio, el conocimiento, la creatividad y la aspiración al desarrollo.



En este contexto, Vietnam ocupa una posición única como uno de los principales productores y exportadores de café del mundo; un lugar que posee condiciones excepcionales para la formación y el desarrollo de una cultura cafetera imbuida de la identidad.



En Buon Ma Thuot, provincia de Dak Lak, el café está estrechamente vinculado al sistema de conocimientos indígenas sobre cultivo, cuidado, cosecha, procesamiento, disfrute, prácticas culturales y organización de la vida, encarnando los valores de un "patrimonio vivo" que necesita ser preservado y promovido en la vida moderna.



En marzo de 2025, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo otorgó el certificado "Conocimiento del Cultivo y Procesamiento del Café de Dak Lak" como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.



El viceministro permanente de Asuntos Exteriores, Nguyen Minh Vu, destacó que la presentación a la comunidad internacional del "Conocimiento sobre el cultivo y procesamiento del café de Dak Lak" promoverá la imagen de la región de Tay Nguyen y de su gente, fomentará el diálogo multicultural y mejorará el valor añadido de la industria cafetera de Vietnam; de este modo, se consolidará gradualmente la posición de ese rubro en el mapa mundial./.

VNA