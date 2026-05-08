Aprueban preliminarmente proyecto de teleférico turístico en Dien Bien Phu

Dien Bien, Vietnam (VNA) – El presidente del Comité Popular de la provincia vietnamita de Dien Bien, Le Van Luong, firmó una resolución que aprueba de manera preliminar el proyecto del complejo turístico cultural e histórico y teleférico de Dien Bien Phu.



La empresa de Servicios de teleférico y turismo de Fansipan SaPa fue autorizada como inversora del proyecto, cuyo capital estimado asciende a unos 79,05 millones de dólares.



El proyecto se desarrollará sobre una superficie de 35,35 hectáreas en las comunas de Muong Phang y Pu Nhi. De esa área, la estación de salida ocupará 15,51 hectáreas, la estación de llegada 5,89 hectáreas, el corredor del teleférico 9,71 hectáreas y la infraestructura vial 4,24 hectáreas.



Alrededor de 6,6 hectáreas, equivalentes al 18,67 % de la superficie total - incluidas carreteras, zonas verdes de amortiguación, espacios públicos ajardinados y áreas acuáticas - serán transferidas a las autoridades locales para su administración una vez concluida la construcción. El resto del terreno se destinará a áreas funcionales para actividades turísticas y comerciales, con capacidad estimada para recibir unos 15.000 visitantes al día.



El proyecto tiene como objetivo aprovechar de manera eficiente los paisajes naturales, la ubicación geográfica y el valor histórico singular de la zona, al tiempo que desarrolla un producto turístico de alta calidad y competitividad. También busca preservar, poner en valor y promover el sitio histórico nacional especial de la Victoria de Dien Bien Phu.



Además, se espera que contribuya a fortalecer la conexión entre los sitios históricos del área y mejorar la accesibilidad y la experiencia de los visitantes, especialmente en zonas montañosas, mediante un moderno sistema de teleférico y una infraestructura integrada. El proyecto también apunta a impulsar el desarrollo de un complejo turístico histórico-cultural moderno y profesional, combinado con servicios comerciales y de entretenimiento, con el fin de convertir a Dien Bien Phu en uno de los principales destinos histórico-culturales del norte montañoso de Vietnam.



Está previsto que la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto concluyan en un plazo de cinco años desde la fecha de asignación o arrendamiento del terreno.



El período operativo del proyecto será de 70 años a partir de la fecha de asignación, arrendamiento o autorización para el cambio de uso del suelo.



Dien Bien, antiguo escenario de una de las batallas más emblemáticas de Vietnam, atraviesa actualmente una etapa de fuerte transformación, marcada por avances en crecimiento económico, reducción de la pobreza, infraestructura y bienestar social, sentando las bases para una nueva fase de desarrollo.



La provincia recibió a más de 1,4 millones de turistas en 2025, contribuyendo significativamente al crecimiento económico local. Para 2026, se espera atraer a más de 1,6 millones de visitantes, incluidos más de 10.000 extranjeros, con ingresos proyectados de unos 109,4 millones de dólares y una estancia media de tres días./.

VNA