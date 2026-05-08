Economía

Vietnam emite reglas de origen para productos según el Acuerdo CEPA

El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam emite la Circular 24/2026/TT-BCT, definiendo reglas de origen y certificados para productos bajo el Acuerdo CEPA con Emiratos Árabes Unidos

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Con el fin de implementar el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos (CEPA), el Ministerio de Industria y Comercio emitió recientemente la Circular No. 24/2026/TT-BCT, que regula las reglas de origen de los productos.

La circular se fundamenta en la Resolución N.º 62/NQ-CP, de fecha 23 de marzo de 2026, emitida por el Gobierno sobre la entrada en vigor del CEPA, así como en el Decreto N.º 31/2018/ND-CP relativo a la gestión del origen de las mercancías.

El documento consta de 4 capítulos, 36 artículos y 4 anexos, que establecen las reglas específicas por tipo de producto; el modelo de certificado de origen (C/O) UAE-VN; el formulario de declaración del exportador calificado y el formulario de declaración de cualquier exportador.

Establece el ámbito de aplicación, los sujetos involucrados y los principios de determinación del origen de los productos, aplicables a las autoridades que emiten C/O, comerciantes y otras organizaciones o individuos relacionados con la importación y exportación.

La circular también regula el mecanismo de certificación de origen. Los productos importados o exportados entre Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos disfrutarán de preferencias arancelarias si cuentan con C/O modelo UAE-VN, certificado de autoevaluación de origen del exportador calificado, o certificado de autoevaluación para lotes cuyo valor no exceda los 500 USD.

La Circular 24/2026/TT-BCT entró en vigor el 5 de mayo de 2026. Las autoridades aduaneras aceptarán los documentos de origen según la circular para aplicar las preferencias arancelarias a los lotes declarados desde el 3 de febrero de 2026./.

VNA
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