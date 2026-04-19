Frutas y verduras vietnamitas conquistan mercado de Emiratos Árabes Unidos



Hanoi (VNA) – Casi 100 toneladas de frutas y verduras frescas de Vietnam han sido transportadas por vía aérea a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por el grupo internacional Lulu, marcando un nuevo paso en la expansión de la presencia de los productos agrícolas vietnamitas en el mercado de Oriente Medio.



Lulu fletó un vuelo el 18 de abril para transportar más de 98 toneladas de productos de alta calidad procedentes del sur de Vietnam, incluidos lima, pitahaya (fruta del dragón), pomelo y yaca. Esta es la primera vez que el grupo opta por el transporte aéreo para importar productos agrícolas desde Vietnam, en medio de las continuas interrupciones logísticas en Oriente Medio.



A su llegada, los productos serán distribuidos en los EAU y en toda la región a través de la amplia red de supermercados de Lulu.



Truong Xuan Trung, primer secretario encargado de la Oficina Comercial de Vietnam en los EAU, señaló que la decisión de utilizar el transporte aéreo fue tomada directamente por el presidente de Lulu, M.A. Yusuff Ali, lo que refleja la flexibilidad del grupo ante las dificultades del transporte marítimo debido a la incertidumbre regional.



Los envíos se mantienen en un almacén antes de ser distribuidos a la red de supermercados del Grupo Lulu. (Foto: VNA)



A pesar de los mayores costos, esta medida busca garantizar un suministro estable y reafirmar el compromiso de Lulu de apoyar las exportaciones agrícolas vietnamitas hacia Oriente Medio.



Un representante de Lulu indicó que los productos frescos y procesados de Vietnam están siendo cada vez más reconocidos por su calidad, con artículos como anacardos, café y especias ganando popularidad entre los consumidores de Oriente Medio. En 2025, las exportaciones agrícolas de Vietnam a los EAU superaron los 445 millones de dólares, un aumento de casi el 24% interanual.



Xuan Trung añadió que la calidad de los productos ha mejorado significativamente. Tras un incidente relacionado con residuos de pesticidas en un lote de limas sin semillas en 2024, no se han registrado nuevas quejas.



Con sede en Abu Dabi, Lulu opera redes minoristas en más de 23 países de Oriente Medio, Asia y Europa, con ingresos anuales superiores a los 8.000 millones de dólares. El grupo también ha establecido una oficina de representación en Ciudad Ho Chi Minh para ampliar la compra y distribución global de productos vietnamitas./.