Presidente de la Asamblea Nacional concluye su visita de trabajo a Turquía

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y su esposa Nguyen Thi Thanh Nga, junto con una delegación vietnamita de alto nivel, llegaron a Hanoi la noche del 18 de abril, concluyendo con éxito su viaje de trabajo para asistir a la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) y realizar actividades bilaterales en Turquía.



Durante la visita, Thanh Man asistió a la ceremonia de apertura y pronunció un importante discurso en el debate general de la IPU-152. En su intervención, ofreció una evaluación integral de la situación mundial, destacando su complejidad sin precedentes y los rápidos cambios.

En este contexto, subrayó que la comunidad internacional aún tiene motivos para la esperanza y la confianza en el futuro mediante el fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad a nivel global y regional, así como a través de acciones concretas de cada país, basadas en el respeto del derecho internacional, la paz y el desarrollo.



Asimismo, presentó propuestas para fortalecer la cooperación parlamentaria, entre ellas la promoción del diálogo y la generación de confianza, el desarrollo de marcos legales y el fortalecimiento de la supervisión de la implementación de los compromisos internacionales, garantizando al mismo tiempo una aplicación justa y equitativa de la ley.



Con la política exterior de Vietnam basada en la independencia, la autodeterminación, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, el presidente del Legislativo reafirmó que Vietnam continuará contribuyendo de manera activa, proactiva y responsable a la solución de los asuntos comunes regionales y globales junto con amigos y socios internacionales.



En esta ocasión, sostuvo numerosas reuniones bilaterales con líderes parlamentarios de diversos países, contribuyendo a fortalecer la confianza política y promover la cooperación en múltiples ámbitos como economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, así como defensa y seguridad.



En Estambul, también se reunió con el presidente anfitrión, Recep Tayyip Erdoğan, y con el presidente de la Gran Asamblea Nacional, Numan Kurtulmuş.



Los líderes de ambos países coincidieron en que, tras casi 50 años de relaciones diplomáticas, los vínculos entre ambos países han alcanzado un nuevo nivel —más estratégico— y deben seguir elevándose en consonancia con el potencial y las aspiraciones de ambas partes.



Reconociendo el importante potencial de cooperación, ambas partes destacaron la necesidad de convertir la economía, el comercio y la inversión en pilares clave de las relaciones bilaterales, así como de facilitar el objetivo de elevar el volumen de comercio bilateral a 4.000 millones de dólares. También alentaron una mayor inversión turca en Vietnam para apoyar el desarrollo socioeconómico del país.



Ambas partes acordaron continuar promoviendo la cooperación parlamentaria mediante el aumento del intercambio de delegaciones, la interacción regular entre los grupos parlamentarios de amistad, el intercambio de experiencias en legislación y supervisión, y el desarrollo de un marco jurídico favorable para la cooperación bilateral, profundizando así la amistad y la cooperación multifacética entre las dos naciones.



Thanh Man también asistió a un diálogo de políticas sobre la promoción de la cooperación bilateral, recibió al cónsul honorario de Vietnam en Estambul y se reunió con el personal de la Embajada de Vietnam y miembros de la comunidad vietnamita en Turquía.



Con actividades sustanciales, la visita de trabajo de Thanh Man fue un gran éxito, contribuyendo a reafirmar la imagen de Vietnam como un socio proactivo y responsable en la promoción de la cooperación parlamentaria y el fortalecimiento del multilateralismo. Asimismo, generó un nuevo impulso para fortalecer las relaciones entre Vietnam y Turquía en el futuro./.

VNA