Economía

Vietnam y China firman 32 documentos de cooperación

Vietnam y China firman 32 acuerdos en economía, ferrocarriles, seguridad, ciencia y tecnología durante la visita de Estado de To Lam, reforzando la cooperación bilateral.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh
En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- En el marco de la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, ambas partes firmaron 32 acuerdos de cooperación en diversos sectores.

Se trata de acuerdos de colaboración en ámbitos de relaciones partidistas, diplomacia, seguridad pública, justicia, economía, ferrocarriles, comercio agrícola, cadenas de producción y suministro, aduanas, ciencia y tecnología, bienestar social, formación de recursos humanos, comunicación y cooperación local.

Entre los documentos más destacados figuran el Plan de cooperación entre ambos partidos comunistas para el período 2026-2030; el estudio de viabilidad de la línea ferroviaria Lao Cai – Hanoi – Hai Phong; acuerdos de apoyo administrativo mutuo en materia aduanera; asistencia para la construcción del segundo campus de la Academia de Medicina Tradicional de Vietnam; formación de personal ferroviario; cooperación en educación profesional, ciencia y tecnología y tecnología digital; así como el establecimiento de una línea directa a nivel de ministros de Seguridad Pública de ambos países.

Las dos partes también firmaron acuerdos en materia de justicia, establecimiento de grupos de trabajo para negociar la construcción de zona de cooperación económica transfronteriza, cadenas de producción y suministro, control fitosanitario para la exportación de pomelos y limones, desarrollo de recursos humanos y mantenimiento del Palacio de la Amistad Vietnam-China.

En el ámbito de la comunicación y la cultura, numerosos medios de ambos países suscribieron acuerdos de cooperación, entre ellos la Voz de Vietnam, la Agencia Vietnamita de Noticias y la Televisión de Vietnam con Xinhua y la Televisión Central de China.

En cuanto a la cooperación local, se firmaron acuerdos entre Hanoi y Beijing para el período 2026-2030; entre las provincias de Phu Tho y Shanxi; programas de formación de cuadros entre varias provincias y ciudades vietnamitas con Guangxi; y la elevación del paso fronterizo Chi Ma – Ai Dian a la categoría de paso internacional./.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh
VNA
#Vietnam #China #documentos de cooperación
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