Economía

Grupo surcoreano Hyundai refuerza presencia en Vietnam con capacitación de personal

Hyundai Motor, fabricante surcoreano de automóviles, acelera su estrategia de expansión en el Sudeste Asiático mediante la cooperación en la formación de personal técnico en Vietnam.

Una filial de Hyundai Motor. (Fuente: VNA)
Una filial de Hyundai Motor. (Fuente: VNA)

Seúl (VNA) Hyundai Motor, fabricante surcoreano de automóviles, acelera su estrategia de expansión en el Sudeste Asiático mediante la cooperación en la formación de personal técnico en Vietnam.

La iniciativa se perfila como prometedora, en un contexto en el que la región se consolida como nuevo centro de producción y consumo para la industria automotriz.


En virtud de un acuerdo de cooperación tripartita con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) y el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, Hyundai participará directamente en el desarrollo de programas de formación técnica para proporcionar mano de obra capaz de trabajar de inmediato en las plantas de fabricación y ensamblaje de componentes de automóviles.

El programa se implementará a partir de la segunda mitad de 2026 y se entenderá hasta 2031, centrándose en habilidades prácticas como la fabricación de moldes, el mecanizado y la soldadura, áreas clave en la cadena de producción automotriz.

Hyundai es responsable del diseño del programa para satisfacer las necesidades de la industria, mientras KOICA se encarga de la operación y la gestión del proyecto, y Vietnam proporciona la infraestructura de capacitación a través de instituciones de formación profesional.

A diferencia de los programas de formación tradicionales, este modelo colaborativo hace hincapié en la aplicación práctica, con el objetivo de reducir la brecha entre la formación y la producción.

Sung Kim, responsable de planificación estratégica de Hyundai Motor, informó que se prevé que el mercado automovilístico vietnamita crezca rápidamente, lo que conllevará una mayor demanda de personal cualificado.

Hyundai combinará su experiencia en formación de recursos humanos con la experiencia de KOICA en desarrollo colaborativo para brindar oportunidades de aprendizaje a estudiantes vietnamitas, creando un ciclo positivo que conecte la capacitación con el empleo en la industria automotriz, comunicó.

En la estrategia de Hyundai para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Vietnam se perfila como un mercado clave. En 2025, el grupo vendió más de 80 mil vehículos en el país indochino, manteniendo su posición entre los líderes del mercado.

Más allá de ser un mercado de consumo, Vietnam desempeña un papel cada vez más importante en la red de producción de Hyundai. Desde 2017, la compañía ha establecido una empresa conjunta con el grupo anfitrión Thanh Cong, localizando gradualmente la producción y desarrollando un ecosistema de proveedores./.

VNA
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