Premier vietnamita y presidente de Corea del Sur asiaten al Foro Económico entre ambos países

Hanoi (VNA) En el marco de la visita de Estado a Vietnam del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su esposa, el primer ministro vietnamita Le Minh Hung y el mandatario surcoreano participaron conjuntamente hoy en el Foro Económico Vietnam – Corea del Sur, bajo el tema: “Impulsar la asociación en industria, inversión y ciencia y tecnología”.





Al evento asistieron dirigentes de ministerios y agencias de ambos países, así como líderes de las principales empresas de Vietnam y Corea del Sur, incluidos numerosos conglomerados multinacionales de sectores como energía, finanzas, tecnología, electrónica, telecomunicaciones, procesamiento y manufactura, ingeniería mecánica, construcción, infraestructura, comercio, turismo y aviación, entre otros.





Durante su intervención, el primer ministro Le Minh Hung destacó que el foro constituye un evento de especial importancia, que reafirma los logros de cooperación alcanzados durante más de 30 años y, al mismo tiempo, abre nuevas orientaciones para una etapa de colaboración más profunda, eficaz y estratégica entre ambos países.





El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung en el Foro Económico Vietnam – Corea del Sur. (Foto: VNA)



Según el jefe de Gobierno, tras más de tres décadas desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, la cooperación Vietnam – Corea del Sur se ha desarrollado con fuerza y profundidad. La elevación de los vínculos a Asociación Estratégica Integral en 2022 no solo marcó un hito significativo, sino que también abrió un nuevo espacio de desarrollo, especialmente en el ámbito económico.





Corea del Sur se ha convertido en el mayor inversor extranjero y el tercer socio comercial de Vietnam, con cerca de 10.500 proyectos vigentes y un capital registrado superior a los 100.000 millones de dólares. Estos proyectos han generado cerca de un millón de empleos y contribuyen con más del 30% del valor total de las exportaciones vietnamitas, desempeñando un papel clave en el desarrollo de sectores industriales estratégicos como la electrónica, la manufactura, la alta tecnología, así como en la cooperación en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.





El premier subrayó que Vietnam ofrece a las empresas surcoreanas ventajas estratégicas y a largo plazo: un entorno de inversión seguro y estable, una base productiva con costos competitivos, una fuerza laboral abundante y en mejora constante, además de un mercado de más de 100 millones de habitantes con una clase media en rápido crecimiento, y una puerta de acceso a otros grandes mercados a través de redes de IED de nueva generación.





En su intervención, enfatizó que el mundo está atravesando una profunda transformación, con la reestructuración de las cadenas de suministro globales, una competencia tecnológica cada vez más intensa y una creciente exigencia hacia el desarrollo verde y sostenible. En este contexto, dijo, la cooperación económica bilateral debe pasar de la escala a la calidad, y de la inversión y el comercio a una asociación más profunda en industrias del futuro.





Sobre esta base, el premier propuso tres grandes orientaciones de cooperación: construir conjuntamente un ecosistema industrial y tecnológico de nueva generación; reestructurar las cadenas de suministro hacia modelos más flexibles, sostenibles y de mayor valor agregado; y promover la vinculación del conocimiento y la innovación, avanzando hacia la investigación, desarrollo y comercialización conjunta de productos tecnológicos entre gobiernos, empresas y universidades de ambos países.





Reiteró el compromiso del Gobierno vietnamita de mejorar de forma sincrónica las instituciones y fortalecer el entorno de inversión, haciéndolo más favorable para que empresas vietnamitas y extranjeras, incluidas las surcoreanas, puedan invertir y operar de manera segura, sostenible y rentable en Vietnam.





Los acuerdos de cooperación firmados hoy entre localidades, agencias y empresas reflejan el potencial y la vitalidad de la relación especial entre ambos países, indicó.



El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung en el Foro Económico Vietnam – Corea del Sur. (Foto: VNA)





Por su parte, el presidente surcoreano Lee Jae Myung expresó su satisfacción por observar directamente el dinámico desarrollo de Vietnam, al que describió como el “corazón económico” de la ASEAN, y afirmó que las empresas de ambos países desempeñarán un papel clave en la creación de nuevos logros de desarrollo.





Repasando la evolución de las relaciones bilaterales, el mandatario surcoreano subrayó que el futuro de Vietnam también es el futuro de Corea del Sur. En este nuevo contexto, ambos países deben centrarse en tres prioridades: el desarrollo conjunto de industrias del futuro como la inteligencia artificial, los semiconductores y las tecnologías digitales; el fortalecimiento de la cooperación en energía y cadenas de suministro, incluyendo energías renovables, nuclear, petróleo y tierras raras; y la preparación del futuro mediante la cooperación en ciencia y tecnología a través de un marco integral de innovación Corea del Sur - Vietnam.





El mandatario surcoreano destacó que la amistad constante entre ambos países durante más de 30 años constituye la base sólida para afrontar las transformaciones globales actuales.





En el foro, los delegados intercambiaron opiniones y dialogaron a alto nivel entre empresas, identificando nuevas direcciones de cooperación con carácter innovador y práctico.





Ambas partes acordaron impulsar la colaboración sobre tres pilares fundamentales: industria de alta tecnología y alto valor agregado; inversión de calidad, sostenible y vinculada a empresas locales; y ciencia y tecnología, especialmente innovación y transformación digital.





Los dirigentes de ambos países se comprometieron a seguir perfeccionando los marcos institucionales y las políticas de inversión y finanzas, en línea con las normas internacionales, así como a acompañar y atender oportunamente las propuestas de las empresas, con el fin de crear un entorno de inversión más favorable, competitivo y predecible.





Durante el evento, empresas de ambos países firmaron y canjearon 73 memorandos de entendimiento (MOU) en diversos sectores como energía, finanzas, tecnología, electrónica, telecomunicaciones, manufactura, ingeniería mecánica, construcción, infraestructura, comercio, turismo y aviación./.