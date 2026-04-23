Política

Asamblea Nacional de Vietnam respalda la implementación de acuerdos con Corea del Sur, afirma presidente parlamentario

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Tran Thanh Man, expresó su satisfacción por la firma de importantes documentos de cooperación durante la actual visita de Estado a Vietnam del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y afirmó que el órgano legislativo vietnamita apoyará y supervisará su implementación.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Tran Thanh Man, recibe al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Tran Thanh Man, recibe al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Tran Thanh Man, expresó su satisfacción por la firma de importantes documentos de cooperación durante la actual visita de Estado a Vietnam del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y afirmó que el órgano legislativo vietnamita apoyará y supervisará su implementación.


En un encuentro con el mandatario surcoreano en Hanoi, Tran Thanh Man destacó que la visita, realizada poco después de que el Parlamento de la XVI legislatura completara la consolidación de su liderazgo, refleja la especial importancia que Corea del Sur otorga a su Asociación Estratégica Integral con Vietnam.


Por su parte, el presidente surcoreano señaló que quedó impresionado por el notable desarrollo de Vietnam desde su última visita hace 13 años, y elogió el papel de la AN y su liderazgo en orientar al país hacia una de las economías de más rápido crecimiento de la región.

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El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Tran Thanh Man, recibe al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: VNA)


Subrayó que la cooperación económica bilateral ha contribuido de manera significativa al desarrollo de ambos países, y reiteró el deseo de Corea del Sur de acompañar a Vietnam en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos: convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto para 2030, y alcanzar el estatus de país desarrollado de altos ingresos para 2045.


Al señalar que las similitudes históricas y culturales constituyen una base sólida para profundizar los vínculos, Lee Jae Myung afirmó que su país aspira a ampliar la cooperación integral con Vietnam en ámbitos como infraestructura, transporte, energía y sectores de futuro como ciencia y tecnología, propiedad intelectual, inteligencia artificial e industrias culturales. Asimismo, invitó a Tran Thanh Man a realizar una visita a Corea del Sur en una fecha próxima.


Al destacar el crecimiento sostenido de las relaciones bilaterales desde el establecimiento de vínculos diplomáticos en 1992, el líder legislativo vietnamita afirmó que ambos países cuentan con importantes ventajas complementarias en áreas clave para la cooperación en la próxima etapa.


Propuso reforzar la colaboración en semiconductores y cadenas de suministro estratégicas, inteligencia artificial, energías renovables y limpias, transformación digital, biotecnología e infraestructura inteligente.


Reiteró además el compromiso de Vietnam de mantener un entorno jurídico transparente para los inversores extranjeros, incluidas las empresas surcoreanas interesadas en operar de manera estable y a largo plazo en el país.


También valoró positivamente la ampliación de la cooperación cultural y deportiva, incluidos los deportes electrónicos, como vía para fortalecer los vínculos entre los pueblos.


Lee Jae Myung expresó su respaldo a las propuestas planteadas por la parte anfitriona y manifestó su esperanza de que la Asamblea Nacional vietnamita continúe creando condiciones favorables para que las empresas surcoreanas inviertan de manera estable y duradera en Vietnam.


En cuanto a la cooperación parlamentaria, ambas partes destacaron la estrecha relación entre sus respectivos órganos legislativos como un pilar clave de la Asociación Estratégica Integral. Coincidieron en profundizar estos vínculos mediante el intercambio de delegaciones de alto nivel y reuniones entre comités especializados, así como intensificando las actividades de los grupos parlamentarios de amistad de ambos países.


Asimismo, subrayaron el papel de la cooperación parlamentaria en el fortalecimiento de la confianza política, la promoción de una cooperación económica sostenible y la generación de nuevas oportunidades en inversión y tecnología en beneficio mutuo.


Al abordar los lazos entre pueblos, Lee Jae Myung valoró las contribuciones de la comunidad vietnamita en Corea del Sur y coincidió en la necesidad de seguir protegiendo sus derechos e intereses legítimos.


Indicó además que su país estudiará medidas para simplificar los procedimientos de visado para ciudadanos vietnamitas, y propuso que la AN de Vietnam continúe facilitando condiciones favorables para la comunidad y las empresas surcoreanas en el país./.

VNA
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