Esposas de máximos dirigentes de Vietnam y Corea del Sur visitan Museo de Etnología

Hanoi (VNA)- Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam To Lam, y Kim Hye Kyung, cónyuge del presidente de Corea del Sur Lee Jae Myung, visitaron hoy el Museo de Etnología de Vietnam.



Al recorrer el Museo, ambas esposas recibieron una introducción sobre las 54 comunidades étnicas de Vietnam y los valores culturales distintivos de las tres regiones del país.



También se presentó el ritual de "len dong", una creencia espiritual vietnamita que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacándose sus similitudes con el ritual "Kut" de la creencia chamánica surcoreana.



Al visitar las casas tradicionales de la etnia Thai y los espacios de tejido de los Hmong, ambas damas expresaron su impresión por la destreza de los habitantes. Kim Hye Kyung compartió que las casas de paja y las techadas de palma le recordaban las aldeas rurales de Corea del Sur.





Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam To Lam, y Kim Hye Kyung, cónyuge del presidente de Corea del Sur Lee Jae Myung, disfrutan de un espectáculo de marionetas acuáticas a cargo de artistas del Teatro de Marionetas de Vietnam. (Foto: VNA)

En la Sala del Cometa, Kim Hye Kyung se mostró encantada al saber que allí se encontraba una "Sala de Corea del Sur", que presenta el espacio de la casa tradicional "hanok", las celebraciones de los festivales tradicionales y la vida moderna del pueblo surcoreano. Ngo Phuong Ly comentó que muchos surcoreanos residentes en Vietnam, al visitar este espacio, se sienten como si regresaran a su patria.



Las dos esposas también vieron una película ilustrativa que cuenta la historia de 24 coreanos que naufragaron y llegaron a Hoi An hace más de 300 años, compartiendo la antigua relación histórica entre ambas naciones y el papel de los intercambios culturales y de personas en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



Después, disfrutaron de un té y dulces tradicionales, observaron una representación de marionetas de agua y participaron en la manipulación de las marionetas. Kim Hye Kyung expresó su deseo de que este arte llegue pronto a Corea del Sur para que el público pueda conocer más sobre la cultura vietnamita.



Ngo Phuong Ly manifestó el deseo de que en el futuro ambos países aumenten los intercambios artísticos y amplíen la cooperación en la industria cultural, un campo en el que Corea del Sur tiene fortalezas y Vietnam está prestando especial atención./.