Vietnam y Estonia buscan fortalecer relaciones de cooperación

Hanoi (VNA) El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy en Hanoi conversaciones con su homólogo estonio, Margus Tsahkna, quien se encuentra de visita oficial en el país indochino.



En sus palabras, Hoai Trung resaltó el significado del viaje de Margus Tsahkna, que es la primera visita a Vietnam de un canciller de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) tras las exitosas elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y la consolidación de los puestos de liderazgo.



La visita demuestra el compromiso y la determinación de Estonia de promover una cooperación multifacética con Vietnam, reiteró.



El jefe de la diplomacia vietnamita aseguró que su país siempre concede gran importancia a la relación bilateral y desea fortalecer los vínculos tradicionales de cooperación multifacética con Estonia, un socio importante en la región nórdica y báltica.



El funcionario también sugirió continuar promoviendo los intercambios de delegaciones a todos los niveles, especialmente del alto nivel, a través de todos los canales del Partido, el Estado, el Parlamento y los intercambios entre personas, con el fin de mejorar el entendimiento, consolidar la confianza política y generar un nuevo impulso para los nexos bilaterales.



Por su parte, el visitante enfatizó que Estonia valora su relación con Vietnam y expresa su profunda admiración por los logros de la nación sudesteasiática en materia de desarrollo socioeconómico, así como por su creciente papel y posición en la región y en el mundo.



Manifestó su deseo de fortalecer aún más la cooperación con Vietnam en áreas donde Estonia tiene fortalezas, como la ciencia, la tecnología y la innovación; y de promover formas prácticas de cooperación entre agencias, localidades, universidades y empresas de los dos países.



En la ocasión, las dos partes coincidieron en que Vietnam y Estonia tienen mucho espacios y potencial para la cooperación, especialmente en los ámbitos de la economía y el comercio, la ciencia y la tecnología, la defensa y la seguridad, la educación y la formación, y la economía marítima.



En el ámbito económico y comercial, acordaron impulsar las conexiones entre las comunidades empresariales de ambos países, alentando a las empresas a explorar mercados, intercambiar información, buscar oportunidades de inversión y cooperar en áreas donde tengan fortalezas.



Además, enfatizaron en la necesidad de crear condiciones favorables a las actividades de promoción comercio y ampliación de la colaboración en ramas adecuadas a la nueva tendencia de desarrollo.



Le Hoai Trung solicitó a Estonia que apoye y estimule a los demás Estados miembros del continente viejo a ratificar lo antes posible el Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam (EVIPA).



Ambas partes destacaron las perspectivas de cooperación en transformación digital, gobierno digital, ciberseguridad, educación y formación, y tecnologías de la información. El anfitrión valoró positivamente la experiencia y las fortalezas de Estonia en la creación de gobierno electrónico, el desarrollo de infraestructura digital, los servicios públicos en línea y un ecosistema de innovación.



Se espera que Estonia siga compartiendo su experiencia y apoyando a Vietnam en las áreas en las que el país europeo tiene fortalezas, contribuyendo así a promover el proceso de transformación digital, modernizar la administración pública y reducir los trámites administrativos en Vietnam.



Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales de interés mutuo. Reafirmaron su compromiso de apoyar el multilateralismo y defender el derecho internacional para abordar los desafíos tradicionales y no convencionales.



Acordaron seguir coordinándose estrechamente en foros multilaterales, como las Naciones Unidas, la ASEAN-UE, con vistas a contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en cada región y todo el mundo./.

VNA