Asamblea Nacional de Vietnam analiza reformas al sistema tributario

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam, en su XVI Legislatura, continuará hoy el primer período de sesiones con debates en el pleno sobre un proyecto de ley que modifica y complementa diversas disposiciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto Especial al Consumo.

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El borrador propone no establecer umbrales de ingresos específicos para la exención del impuesto sobre la renta personal y del IVA aplicables a negocios familiares y particulares, delegando en el Gobierno la facultad de determinar dichos niveles. Asimismo, introduce cambios en la Ley del Impuesto sobre Sociedades mediante la incorporación de un umbral de ingresos que permitiría la exención fiscal, cuya definición y aplicación quedarían también a cargo del Ejecutivo, conforme al apartado 15 del artículo 4 de la Ley n.º 67/2025/QH15.

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Otro punto relevante del proyecto es la política fiscal dirigida a los vehículos eléctricos de batería. En este sentido, se plantea extender hasta finales de 2030 las actuales tasas preferenciales del impuesto al consumo especial para automóviles eléctricos con menos de 24 asientos.

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El Gobierno ha propuesto que la ley entre en vigor inmediatamente después de su aprobación. No obstante, las disposiciones relativas al impuesto sobre la renta personal, el IVA y el impuesto sobre sociedades se aplicarían de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2026, con el fin de garantizar beneficios tanto para los contribuyentes individuales como para las empresas durante el presente ejercicio fiscal.

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Durante la sesión matutina, el órgano legislativo también examinará una propuesta sobre el programa de supervisión para 2027, que posteriormente será sometida a debate.

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Por la tarde, los diputados se reunirán en sesión plenaria para votar varios proyectos de ley y resoluciones, entre ellos modificaciones a la Ley de Acceso a la Información, la Ley de Capitalidad, la Ley de Estado Civil, la Ley de Notarización, la Ley de Asistencia Jurídica, la Ley de Emulación y Recompensa y la Ley de Creencias y Religión.

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Asimismo, se someterá a votación una resolución sobre mecanismos de coordinación y políticas específicas destinadas a mejorar la eficacia en la prevención y resolución de disputas internacionales en materia de inversión, así como enmiendas a la normativa que regula las misiones diplomáticas de Vietnam en el extranjero.

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Posteriormente, los legisladores escucharán informes que sintetizan las opiniones y peticiones de los votantes presentadas durante la sesión, junto con un balance sobre la atención a las solicitudes ciudadanas remitidas al décimo período de sesiones de la XV Legislatura. La jornada concluirá con un debate plenario sobre este asunto./.