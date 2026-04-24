Éxito del primer período de sesiones de XVI Legislatura del Parlamento marca un buen inicio del mandato

Hanoi (VNA) Tras doce días de trabajo intenso y riguroso, guiado por un espíritu de innovación y alta responsabilidad, el primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento) concluyó con éxito su agenda, marcando un hito significativo que sienta las bases para todo el mandato.



Así lo afirmó hoy el subjefe de la Oficina del Parlamento, Nguyen Van Hien, en la rueda de prensa celebrada tras la clausura del primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la AN.



Preció que en la sesión inaugural, el secretario general del Partido, To Lam, pronunció un importante discurso ante el Parlamento, en el que destacó las principales, nuevas y cruciales orientaciones para el mandato de la XVI Legislatura de la AN, con el objetivo de responder a las necesidades de desarrollo del país en la nueva etapa.



La AN escuchó el informe del Consejo Electoral Nacional que resumía la elección de diputados a la XVI Legislatura del Parlamento y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, así como el informe sobre la verificación de credenciales de los diputados a la XVI Legislatura del Parlamento; además, examinó y decidió sobre la organización del aparato estatal y sobre el personal directivo de alto nivel para el mismo período.



Como resultado, en todo el país fueron elegidos 500 diputados a la Asamblea Nacional, 2.552 diputados a los Consejos Populares provinciales y 72.440 diputados a los Consejos Populares comunales. Los diputados cumplen con los estándares requeridos, presentan una estructura equilibrada, mejoran en calidad y aumenta la proporción de legisladores a tiempo completo en comparación con el período anterior. La AN reconoció y valoró la participación activa y responsable del pueblo, que contribuyó al éxito de las elecciones.



La organización y la gestión del personal - núcleo central de la sesión - fueron preparadas de manera minuciosa, implementadas de forma sistemática, garantizando la democracia y el estricto cumplimiento de la normativa.



La AN aprobó 18 resoluciones sobre la organización del aparato estatal y el personal de alto nivel, incluyendo la elección de cargos clave como el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, el Primer Ministro y otros puestos importantes del sistema estatal para el período 2026-2031. Tras su elección, los principales dirigentes prestaron juramento ante la AN, reafirmando su compromiso y responsabilidad ante los votantes y el pueblo.



La AN también decidió la estructura organizativa del Gobierno, compuesta por 13 ministerios y 4 organismos de nivel ministerial, con un total de 24 miembros; asimismo, aprobó el nombramiento de Viceprimeros Ministros, Ministros y otros cargos importantes.



En el ámbito legislativo, la AN aprobó 9 leyes y 5 resoluciones normativas, centradas en el perfeccionamiento institucional, la eliminación de obstáculos al desarrollo y la institucionalización de las principales orientaciones del Partido. Las políticas adoptadas reflejan un fuerte espíritu de innovación, orientado a mejorar la eficiencia de la gestión estatal y promover el desarrollo socioeconómico.

En el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional. (Fuente: VNA)

Además, la AN aprobó varias resoluciones importantes sobre el plan quinquenal de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030; el plan de inversión pública a medio plazo; el plan financiero nacional, así como el endeudamiento y la amortización de la deuda pública; y decisiones sobre cuestiones clave como el establecimiento de Dong Nai como ciudad bajo administración central. Asimismo, aprobó el programa de supervisión y estableció un equipo de seguimiento especializado para 2027.



Asimismo, la AN examinó numerosos informes importantes relacionados con la situación socioeconómica, el presupuesto estatal, las prácticas de ahorro y lucha contra el despilfarro, la igualdad de género, así como la recopilación de opiniones y recomendaciones de los votantes y los resultados de la respuesta a recomendaciones anteriores.



Durante toda la sesión, la conducción de los trabajos se llevó a cabo con flexibilidad y rigor científico, garantizando la disciplina y el orden, al tiempo que se mantuvo un ambiente democrático y dinámico. Los diputados del Parlamento, incluidos muchos nuevos miembros, participaron activamente en los debates, aportando valiosas opiniones que contribuyeron a mejorar la calidad de las decisiones políticas.



Al cierre de la sesión, la AN instó a los diputados a seguir cumpliendo plenamente sus responsabilidades, mantener un contacto estrecho con los electores, escuchar y reflejar con prontitud las ideas y aspiraciones del pueblo en el ámbito parlamentario, con el fin de formular políticas adecuadas y eficaces que contribuyan al desarrollo rápido y sostenible del país en el futuro./.