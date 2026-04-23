Alto índice de resolución de peticiones ciudadanas en la Asamblea Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA) - Durante la sesión de trabajo celebrada hoy, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XVI legislatura informó que el 98,6% de las peticiones enviadas por los votantes han sido resueltas con éxito.



De un total de 1.256 recomendaciones recopiladas a través de los contactos directos entre los diputados y la ciudadanía, 1.238 han recibido una respuesta o solución definitiva. Este avance subraya el compromiso del órgano legislativo y del Gobierno con las preocupaciones de la población, en un contexto marcado por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y las recientes elecciones generales de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-203, que registraron la mayor tasa de participación electoral hasta la fecha.



El informe presentado por la presidenta del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, destacó el entusiasmo de la ciudadanía ante el inicio de una nueva era de desarrollo nacional, orientada hacia los objetivos estratégicos del centenario de la fundación del PCV y del Estado. Los votantes expresaron su confianza en el fortalecimiento del aparato estatal y solicitaron una mayor atención a los programas nacionales sobre la construcción de nuevas zonas rurales, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo socioeconómico en áreas habitadas por minorías étnicas. Asimismo, se hizo énfasis en la necesidad de modernizar el sistema de salud y elevar la calidad de la educación y la formación profesional.



La sesión de trabajo de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XVI legislatura. (Foto: VNA)



A pesar de los logros en la gestión administrativa, el electorado manifestó preocupación por el surgimiento de nuevas formas de criminalidad, especialmente las estafas sofisticadas que utilizan alta tecnología en el ciberespacio.



Otras inquietudes relevantes incluyen el aumento de los precios de productos esenciales, la persistencia del contrabando, el fraude comercial, la circulación de alimentos inseguros y la contaminación ambiental en diversas localidades. Estas preocupaciones reflejan los desafíos que enfrenta el país en su proceso de modernización y la necesidad de una respuesta gubernamental más ágil y coordinada.



Por su parte, Le Thi Nga, jefa de la Comisión de Peticiones y Supervisión de la Asamblea Nacional de Vietnam, detalló que el Gobierno, los ministerios y órganos centrales han resuelto 1.182 de las 1.200 solicitudes dirigidas al Ejecutivo.



No obstante, el informe de supervisión identificó ciertas limitaciones, como la falta de uniformidad entre algunas directrices ministeriales y las leyes vigentes, lo que genera dificultades en la implementación a nivel local.



También se señaló que algunas respuestas institucionales siguen siendo generales y no definen claramente la responsabilidad estatal, lo que retrasa la protección de los derechos legítimos de los ciudadanos.



La supervisión reveló que una alta proporción de las peticiones (68%) se limita a solicitudes de información, lo que sugiere que una gran parte de la población aún no tiene acceso pleno a los marcos legales.



Ante esta situación, la Asamblea Nacional instó al Gobierno y a las autoridades locales a intensificar la divulgación de las leyes y a ejecutar de manera efectiva la Ley de Acceso a la Información. El fortalecimiento de la comunicación jurídica se considera esencial para empoderar a la ciudadanía y garantizar que el desarrollo económico vaya acompañado de una gestión social transparente y participativa./.