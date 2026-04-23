Parlamento vietnamita aprueba Ley de Capitalidad con mecanismos especiales

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy la Ley de Capitalidad (modificada) con 488 votos a favor de 492 diputados presentes, en el marco del primer período de sesiones de la XVI legislatura.



Antes de la votación, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, presentó el informe sobre la recepción, explicación y ajustes al proyecto de ley.



Informó que la Ley de Capitalidad ha sido ajustada en varios aspectos para definir más claramente la autoridad entre los niveles de la capital vietnamita, Hanoi, al tiempo que se han perfeccionado los mecanismos y políticas especiales con un enfoque más sustantivo e integral.



En cuanto a la creación y promulgación de documentos normativos y la experimentación de nuevos mecanismos y políticas, el proyecto de ley confirma el papel proactivo del gobierno de la capital en el diseño, implementación y prueba de políticas. Además, se han añadido disposiciones para garantizar el control de poder, la responsabilidad y la evaluación de los resultados después de la promulgación.



El período de prueba de las nuevas políticas no será superior a 5 años, con la posibilidad de suspenderlas si surgen riesgos imprevistos.



La ley también mejora los mecanismos especiales en cuanto a la planificación y gestión del espacio de desarrollo, particularmente en lo relacionado con los espacios subterráneos y las construcciones de gran altura.



El Consejo Popular municipal tendrá la facultad de decidir sobre políticas para la rehabilitación y reestructuración urbana, así como aplicar mecanismos especiales para proyectos grandes y relevantes, una vez que se haya recibido la aprobación de las autoridades competentes.



En relación con finanzas, presupuesto y exenciones fiscales, la ley mantiene las disposiciones existentes, sin otorgar exenciones fiscales que superen los límites establecidos por la legislación general, y a la vez introduce exenciones selectivas para apoyar áreas prioritarias y aumentar la flexibilidad en la gestión del presupuesto.



Respecto a la Zona Metropolitana de Hanoi y la conexión regional, la ley enfatiza el papel central y de liderazgo de la capital; crea un mecanismo para que las localidades participen en proyectos conjuntos y puedan aplicar las disposiciones de la Ley de Capitalidad cuando lleven a cabo proyectos comunes.



Además, se autoriza el uso de presupuesto local para invertir en proyectos interregionales, resolviendo asuntos relacionados con infraestructura, medio ambiente y servicios esenciales./.

VNA