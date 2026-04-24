Concluye primer período de sesiones de Asamblea Nacional de Vietnam en su XVI legislatura

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XVI Legislatura concluyó hoy su primer período de sesiones después de 12 días de trabajo intenso, serio y con un alto nivel de responsabilidad.



En su discurso de clausura, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, destacó que la reunión cumplió completamente el programa establecido, abordando varias tareas importantes tras las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares a nivel local para el período 2026-2031.



Dijo que la AN se centró en consolidar el aparato del Estado, eligiendo y aprobando a 39 altos cargos conforme a lo establecido por la Constitución y las leyes; entre ellos, el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Primer Ministro, con un alto nivel de confianza por parte de los legisladores.



Además, detalló, aprobó 9 leyes y 31 resoluciones, muchas de las cuales obtuvieron un respaldo unánime. Las decisiones no solo reflejan un espíritu de innovación y superación de obstáculos, sino que también sientan las bases para un desarrollo sostenible a largo plazo, promoviendo la descentralización y la delegación de poderes con responsabilidades claras, afirmó.





En la reunión. (Foto: VNA)

Agregó que la AN también aprobó el sistema de planes de desarrollo a cinco años para el período 2026-2030, que incluye: el plan de desarrollo socioeconómico, el plan nacional de finanzas, el plan de deuda pública y el plan de inversión pública a mediano plazo. Estos planes sirven como base para la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación, el equilibrio de las principales variables y la creación de impulso para el crecimiento desde el inicio del mandato.



Asimismo, continuó, aprobó el establecimiento de la ciudad de Dong Nai bajo el modelo de administración central, revisó los resultados de las elecciones y confirmó la legitimidad de los diputados de la AN, escuchó los informes y las recomendaciones de los votantes y ciudadanos, y aprobó el programa de supervisión para 2027, entre otros temas clave.



El Presidente de la Asamblea Nacional instó al Gobierno, las comisiones parlamentarias, las agencias, las unidades pertinentes y las localidades a implementar de manera eficaz las leyes y resoluciones recientemente aprobadas, asegurando que se emitan rápidamente las directrices necesarias para evitar vacíos legales o demoras en la implementación.



Subrayó que el éxito del primer período de sesiones ha creado un nuevo impulso, confianza y dinamismo para todo el mandato de la XVI Legislatura.



Recalcó que el país se enfrenta a una nueva oportunidad de desarrollo, pero también enfrenta muchas dificultades y desafíos, lo que requiere que la Asamblea Nacional continúe renovándose de manera profunda y sustantiva en su organización y actividades.



También reiteró la necesidad de mejorar la calidad legislativa, la supervisión y la toma de decisiones en los asuntos importantes del país.



Cada diputado de la Asamblea Nacional debe fortalecer su papel como representante de los deseos y necesidades del pueblo, mantener una estrecha conexión con los votantes y reflejar las realidades de la vida cotidiana en la arena legislativa para tomar decisiones correctas, oportunas y eficaces.



“Herederos de los logros de las legislaturas anteriores, con la confianza y el impulso renovado, la XVI Legislatura continuará renovándose de manera decidida, trabajando estrechamente con el Gobierno y todo el sistema político, aprovechando al máximo todos los recursos, y con el firme propósito de implementar con éxito las resoluciones del XIV Congreso del Partido, para lograr una nación próspera, civilizada y un pueblo feliz”, afirmó Thanh Man.



Antes de la clausura, con la aprobación unánime de los 477 delegados presentes, la AN aprobó la Resolución del primer período de sesiones de la XVI Legislatura./.