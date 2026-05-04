📝Enfoque: Reforma legal fortalece la protección y comercialización de la propiedad intelectual en Vietnam

Hanoi (VNA) - En un contexto de competencia global basada en el conocimiento y la innovación, la propiedad intelectual se ha convertido en un pilar del nuevo modelo de crecimiento. Para Vietnam, fortalecer la protección y la observancia de estos derechos no solo responde a las exigencias de la integración económica internacional, sino que también constituye una condición clave para transformar el conocimiento en un recurso de desarrollo, contribuyendo a materializar las orientaciones de la Resolución 57 del Buró Político del Partido Comunista sobre los avances en el desarrollo de ciencia, tecnología y transformación digital nacional.



Aproximación a los estándares internacionales



En los últimos años, el sistema jurídico vietnamita en materia de propiedad intelectual se ha desarrollado de manera progresiva y coherente. La Ley de Propiedad Intelectual de 2005, en vigor desde el 1 de julio de 2006, estableció un marco legal relativamente completo para el reconocimiento, la protección y la observancia de estos derechos, sentando una base importante para la integración internacional. Las enmiendas introducidas en 2009, 2019 y 2022 han contribuido a acercar la legislación a los estándares internacionales, al tiempo que la adaptan a la realidad nacional.



Más recientemente, el 10 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley No. 131/2025/QH15), en vigor desde el 1 de abril de 2026. Esta reforma pone énfasis en la simplificación de los procedimientos administrativos y en la promoción de la transformación digital. Los plazos de tramitación de solicitudes de propiedad industrial se han reducido de manera significativa: el examen de fondo de patentes se limita a 12 meses, el de marcas a 5 meses y el de diseños industriales a 5 meses; además, el tiempo de publicación de solicitudes se reduce a un mes.



Cabe destacar que la ley introduce un mecanismo de examen acelerado en un plazo de tres meses para determinadas solicitudes, junto con la promoción del uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, en la gestión y tramitación. Asimismo, se amplía el ámbito de protección a nuevos objetos, como interfaces gráficas e iconos digitales, y se establecen disposiciones claras sobre el uso de datos para el entrenamiento de inteligencia artificial, garantizando el respeto a los derechos legítimos de los titulares.



Estas políticas han generado resultados positivos. En el período 2021-2025, Vietnam recibió más de 423 mil solicitudes de propiedad industrial, un aumento del 26,5%; procesó más de 436 mil solicitudes, un incremento del 69%; y concedió más de 255 mil títulos de protección, un alza del 55,4%. Solo en 2025, se tramitaron más de 250.900 solicitudes y se otorgaron más de 83.300 títulos, resolviendo en gran medida el retraso acumulado durante años. En particular, las solicitudes nacionales de patentes aumentaron un 36%, mientras que los títulos concedidos crecieron un 134,2%, lo que refleja un fortalecimiento significativo de la capacidad innovadora.

El 10 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual





Perfeccionamiento institucional y promoción de la comercialización



Paralelamente al perfeccionamiento del marco legal, el enfoque sobre la propiedad intelectual también ha evolucionado. Durante su visita a Vietnam en septiembre de 2025, el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Daren Tang, subrayó que la protección de derechos no es suficiente, sino que es fundamental comercializar los activos de propiedad intelectual, llevando las invenciones y las ideas al mercado para generar valor económico.



En este sentido, la propiedad intelectual debe desarrollarse como un ecosistema que conecte universidades, institutos de investigación y empresas. Esta es también la orientación adoptada por Vietnam, ya que la Ley modificada de 2025 sienta las bases para que los activos de propiedad intelectual participen en transacciones civiles, comerciales y de inversión, al tiempo que impulsa la formación de un mercado de valoración e intermediación de estos activos.

El director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Daren Tang, visita los stands de la exposición donde se muestran innovaciones y logros científicos. Foto: VNA





En un contexto de rápido crecimiento del comercio electrónico y del entorno digital, las infracciones de los derechos de propiedad intelectual siguen siendo complejas. Sin embargo, este es un desafío común a nivel global. Lo relevante es que el marco institucional de Vietnam continúa perfeccionándose, la capacidad de observancia se fortalece y el papel de la propiedad intelectual evoluciona de la mera protección hacia la creación de valor y el impulso de la innovación.



Con este enfoque, la propiedad intelectual no solo protege los derechos e intereses legítimos de los actores involucrados, sino que también contribuye a mejorar la competitividad nacional, orientándose hacia un modelo de crecimiento basado en la innovación, en consonancia con las tendencias globales./.

Nguyễn Ngọc Tùng