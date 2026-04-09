Vietnam aporta activamente a la cooperación regional en propiedad intelectual

Yakarta (VNA) - La 78ª reunión del Grupo de Trabajo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre Cooperación en Propiedad Intelectual (AWGIPC 78) se celebra del 6 al 10 de abril en Bali, Indonesia, con el objetivo de evaluar los avances de la colaboración regional en este ámbito y trazar las orientaciones estratégicas para el período 2026-2030.

El encuentro se centra en la implementación del Plan de Acción de Propiedad Intelectual de la ASEAN (AIPRAP) para 2026-2030, orientado a impulsar la transformación digital y mejorar la eficiencia de la gestión en la región.

En ese marco, los países miembros coincidieron en promover la aplicación de tecnologías digitales y de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de registro de derechos y en la prestación de servicios públicos, así como en desarrollar un proyecto piloto de plataforma digital común para la presentación de solicitudes de patentes, diseños industriales y marcas.

Los delegados también debatieron la creación de un Marco de Valoración de Activos de Propiedad Intelectual de la ASEAN y la elaboración de directrices para la financiación basada en dichos activos, con el propósito de fomentar la comercialización y el aprovechamiento de los activos intangibles dentro de la economía creativa.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

En calidad de anfitrión, Indonesia propuso desarrollar un instrumento jurídico vinculante destinado a reforzar la gestión de los derechos de autor en el entorno digital. Representantes de la Agencia de Estrategia de Políticas Jurídicas de ese país señalaron que, si bien los mecanismos internacionales existentes han establecido una base para la protección del derecho de autor, aún no logran adaptarse al rápido desarrollo de la industria creativa, especialmente con la expansión de las plataformas de transmisión en línea y los sistemas basados en inteligencia artificial. En este contexto, subrayaron la necesidad de fortalecer la transparencia en la recaudación y distribución de regalías, particularmente ante el creciente volumen de transacciones transfronterizas.

La propuesta indonesia apunta a establecer un sistema transparente de gestión de regalías con capacidad de conectar datos y verificar información, a fin de garantizar una distribución más equitativa de los beneficios entre creadores, artistas intérpretes, productores y titulares de derechos. Su implementación se plantea mediante una hoja de ruta flexible, acorde con los marcos jurídicos de cada país miembro.

Durante la reunión, los participantes también analizaron la posibilidad de actualizar el Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Cooperación en Propiedad Intelectual (AFAIPC) para adecuarlo al contexto de la economía digital. Paralelamente, los programas de cooperación con socios internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y las oficinas de propiedad intelectual de China, Europa, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido continuarán ampliándose para fortalecer las capacidades institucionales y fomentar el intercambio de experiencias.

En el encuentro, los países miembros presentaron además los principales resultados alcanzados en 2025 y las prioridades para 2026. La delegación vietnamita informó que en 2025 la Asamblea Nacional aprobó con amplio consenso la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, el país promulgó normativas destinadas a proteger los derechos de autor en el uso de la IA en los procesos creativos, así como en la utilización de obras y materiales protegidos para el entrenamiento de sistemas de IA.

Vietnam también registró avances en la reducción del atraso en la tramitación de expedientes, al resolver cerca de 250 mil solicitudes y elevar la eficiencia en el reconocimiento de derechos al 74% respecto al año anterior, pese a que el número de nuevas solicitudes aumentó alrededor de un 20%.

La reunión AWGIPC 78 reafirmó el compromiso de los países de la ASEAN de fortalecer la cooperación, perfeccionar los marcos jurídicos y acelerar la aplicación de nuevas tecnologías, con el objetivo de consolidar una comunidad regional innovadora y competitiva basada en una sólida base de propiedad intelectual./.