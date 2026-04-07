Condiciones meteorológicas extremas obligan a desviar varios vuelos en Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Indonesia

Yakarta (VNA) – Las condiciones meteorológicas extremas han afectado gravemente el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, el principal aeropuerto de Indonesia, obligando a desviar o modificar la ruta de numerosos vuelos.



Según el Centro de Operaciones Aeroportuarias (AOCC), un total de 12 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos, 14 permanecieron en espera en el aire y 13 tuvieron que abortar el aterrizaje debido a las adversas condiciones meteorológicas. Además, un vuelo regresó a la plataforma (RTA).



Representantes del aeródromo subrayaron que todas las decisiones operativas se adoptan priorizando la seguridad aérea, en un contexto de condiciones climáticas complejas y cambiantes.



Las autoridades del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta trabajan en estrecha coordinación con AirNav Indonesia, las aerolíneas y otras entidades pertinentes para garantizar operaciones seguras y ordenadas.



Además de afectar los horarios de los vuelos, el mal tiempo también causó daños en la infraestructura, incluida una parte del techo de la Sala VIP 7 de la Terminal 3.



El Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, que atiende al área metropolitana de Yakarta y figura entre los más transitados del sudeste asiático, se ve afectado con frecuencia por fenómenos meteorológicos extremos, especialmente durante la temporada de lluvias. Episodios similares en el pasado han provocado retrasos y desvíos de cientos de vuelos, evidenciando la creciente presión sobre la infraestructura aeronáutica en el contexto del cambio climático.



Los expertos señalan que la frecuencia de las interrupciones relacionadas con el clima está en aumento, lo que obliga a la industria aeronáutica regional a reforzar la inversión en sistemas de pronóstico, gestión del tráfico aéreo y mejoras de infraestructura para hacer frente a fenómenos meteorológicos cada vez más impredecibles./.

VNA