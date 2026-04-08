Política

Altos funcionarios de ASEAN impulsan cohesión regional rumbo a la 48ª Cumbre

La Reunión de Altos Funcionarios de la ASEAN (ASEAN SOM) se celebró el día 7 de abril en Manila (Filipinas), con la participación de viceministros de Relaciones Exteriores y altos funcionarios de los 11 Estados miembros, así como dirigentes de la Secretaría del bloque. El viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang, jefe de SOM ASEAN–Vietnam, encabezó la delegación vietnamita.

Altos funcionarios de ASEAN impulsan cohesión regional rumbo a la 48ª Cumbre (Foto: Cancillería de Vietnam)
Altos funcionarios de ASEAN impulsan cohesión regional rumbo a la 48ª Cumbre (Foto: Cancillería de Vietnam)

Manila (VNA) La Reunión de Altos Funcionarios de la ASEAN (ASEAN SOM) se celebró el día 7 de abril en Manila (Filipinas), con la participación de viceministros de Relaciones Exteriores y altos funcionarios de los 11 Estados miembros, así como dirigentes de la Secretaría del bloque. El viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang, jefe de SOM ASEAN–Vietnam, encabezó la delegación vietnamita.

Durante el encuentro, los participantes revisaron la implementación de los compromisos y prioridades de cooperación acordados, evaluaron los preparativos para la 48ª Cumbre de ASEAN - prevista para mayo de 2026 - y debatieron orientaciones y medidas para reforzar la unidad y la cooperación en un contexto internacional marcado por crecientes incertidumbres y desafíos.

La reunión reconoció avances positivos en la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y de las prioridades para 2026. Filipinas, como presidente rotatorio de ASEAN en 2026, reafirmó su determinación de cumplir los objetivos establecidos bajo el lema “Navegando juntos hacia nuestro futuro compartido”. Entre las prioridades destacan el mantenimiento de la paz y la seguridad, la respuesta a amenazas emergentes, la cooperación marítima, el fortalecimiento de la conectividad económica y comercial, la transformación digital, el impulso a la economía creativa, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la promoción de un desarrollo inclusivo centrado en las personas.

Asimismo, los países intercambiaron y consensuaron diversas orientaciones clave, entre ellas la ampliación de las relaciones exteriores del bloque, una mayor coordinación en la Organización de las Naciones Unidas y otros foros internacionales, el fortalecimiento de los mecanismos liderados por ASEAN, así como el continuo apoyo a Timor-Leste en su integración plena en la organización.

En cuanto a los preparativos de la 48ª Cumbre, los altos funcionarios coincidieron en que, ante el impacto de las tensiones geopolíticas y geoeconómicas globales, la cita será una oportunidad clave para que los líderes evalúen la situación regional y definan estrategias conjuntas. Filipinas reafirmó su compromiso de organizar con éxito el evento, a pesar de los desafíos existentes, y adelantó algunas iniciativas que se presentarán, incluidas propuestas para fortalecer la cooperación marítima.

En sus intervenciones, el vicecanciler Dang Hoang Giang subrayó que, en un entorno global volátil, ASEAN debe reforzar continuamente su cohesión interna, promover una cooperación más eficaz y sustancial, innovar en sus métodos de trabajo y consolidar una voz común en los foros multilaterales.

En relación con los efectos negativos del conflicto en Oriente Medio, propuso que el bloque elabore una estrategia integral que abarque dimensiones políticas, económicas, energéticas, alimentarias y sociales, para su consideración en la próxima cumbre.

En esta ocasión, el diplomático vietnamita también informó sobre los planes para organizar el Foro del Futuro de ASEAN 2026, así como sobre iniciativas destinadas a mejorar la eficacia de los mecanismos de resolución de disputas y fortalecer la cooperación jurídica dentro del bloque.

En el marco de las reuniones, en la mañana del 8 de abril se celebró además el encuentro del Comité Ejecutivo del Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del Sudeste Asiático (SEANWFZ ExCom), así como la 19ª reunión del Grupo de Trabajo del Consejo de Coordinación de ASEAN, centrada en evaluar el progreso de la hoja de ruta para la plena adhesión de Timor-Leste al bloque. /.

VNA
#ASEAN #48ª Cumbre #Manila #Vietnam #Dang Hoang Giang #seguridad marítima #crisis energética #Oriente Medio #Comunidad ASEAN 2045
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang. (Foto: VNA)

Vietnam saluda el acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán

Vietnam celebró el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 7 de abril entre Estados Unidos e Irán, al considerarlo un paso importante para reducir las tensiones y avanzar hacia el restablecimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la tranquilidad en Oriente Medio, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang.

El Secretario General del Partido y Presidente de Vietnam, To Lam, entrega las decisiones de nombramiento a seis viceprimeros ministros y a los ministros de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a la nueva dirigencia de Vietnam

Líderes de diversas naciones y partidos políticos de Cuba, Corea del Norte, Estados Unidos, Bielorrusia, Kazajistán, Mongolia, Palestina y Nicaragua enviaron mensajes de felicitación a los nuevos dirigentes de Vietnam, tras su elección por la Asamblea Nacional para el mandato 2026-2031.

El secretario general del Partido, To Lam, jura su cargo como Presidente de Vietnam. (Foto: VNA)

Nuevo liderazgo en Vietnam refuerza la confianza de socios suizos

La consolidación de los principales cargos de liderazgo por parte de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura constituye un paso político especialmente relevante, que garantiza la continuidad y la fluidez en la conducción y gestión del país.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en las discusiones grupales. (Foto: VNA)

Analizan Ley de la Capital a fin de crear un nuevo modelo de desarrollo para Hanoi

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó hoy que la revisión de la Ley de la Capital (enmendada) representa una oportunidad estratégica para cimentar un modelo de desarrollo innovador para Hanoi, diseñado como un marco legal excepcional capaz de eliminar los actuales cuellos de botella y liderar el progreso nacional bajo un estricto orden jurídico.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Vietnam ratifica la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó el 7 de abril de 2026 el documento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, denominada oficialmente como Convención de Hanoi, convirtiendo a la nación indochina en el primer país del Sudeste Asiático y el segundo en el mundo en formalizar este instrumento jurídico internacional.

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

En su primer periodo de sesiones, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura aprobó una resolución por la que se elige a Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, como primer ministro de Vietnam. También adoptó las resoluciones relativas al nombramiento de viceprimeros ministros, ministros y demás miembros del Gobierno para el período 2026-2031.

El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa cooperación trilateral con Laos y Camboya

Las próximas visitas oficiales a Laos y Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, contribuirán a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación integral entre los tres países, así como a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.