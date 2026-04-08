Altos funcionarios de ASEAN impulsan cohesión regional rumbo a la 48ª Cumbre

Manila (VNA) La Reunión de Altos Funcionarios de la ASEAN (ASEAN SOM) se celebró el día 7 de abril en Manila (Filipinas), con la participación de viceministros de Relaciones Exteriores y altos funcionarios de los 11 Estados miembros, así como dirigentes de la Secretaría del bloque. El viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang, jefe de SOM ASEAN–Vietnam, encabezó la delegación vietnamita.



Durante el encuentro, los participantes revisaron la implementación de los compromisos y prioridades de cooperación acordados, evaluaron los preparativos para la 48ª Cumbre de ASEAN - prevista para mayo de 2026 - y debatieron orientaciones y medidas para reforzar la unidad y la cooperación en un contexto internacional marcado por crecientes incertidumbres y desafíos.



La reunión reconoció avances positivos en la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y de las prioridades para 2026. Filipinas, como presidente rotatorio de ASEAN en 2026, reafirmó su determinación de cumplir los objetivos establecidos bajo el lema “Navegando juntos hacia nuestro futuro compartido”. Entre las prioridades destacan el mantenimiento de la paz y la seguridad, la respuesta a amenazas emergentes, la cooperación marítima, el fortalecimiento de la conectividad económica y comercial, la transformación digital, el impulso a la economía creativa, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la promoción de un desarrollo inclusivo centrado en las personas.



Asimismo, los países intercambiaron y consensuaron diversas orientaciones clave, entre ellas la ampliación de las relaciones exteriores del bloque, una mayor coordinación en la Organización de las Naciones Unidas y otros foros internacionales, el fortalecimiento de los mecanismos liderados por ASEAN, así como el continuo apoyo a Timor-Leste en su integración plena en la organización.



En cuanto a los preparativos de la 48ª Cumbre, los altos funcionarios coincidieron en que, ante el impacto de las tensiones geopolíticas y geoeconómicas globales, la cita será una oportunidad clave para que los líderes evalúen la situación regional y definan estrategias conjuntas. Filipinas reafirmó su compromiso de organizar con éxito el evento, a pesar de los desafíos existentes, y adelantó algunas iniciativas que se presentarán, incluidas propuestas para fortalecer la cooperación marítima.



En sus intervenciones, el vicecanciler Dang Hoang Giang subrayó que, en un entorno global volátil, ASEAN debe reforzar continuamente su cohesión interna, promover una cooperación más eficaz y sustancial, innovar en sus métodos de trabajo y consolidar una voz común en los foros multilaterales.



En relación con los efectos negativos del conflicto en Oriente Medio, propuso que el bloque elabore una estrategia integral que abarque dimensiones políticas, económicas, energéticas, alimentarias y sociales, para su consideración en la próxima cumbre.



En esta ocasión, el diplomático vietnamita también informó sobre los planes para organizar el Foro del Futuro de ASEAN 2026, así como sobre iniciativas destinadas a mejorar la eficacia de los mecanismos de resolución de disputas y fortalecer la cooperación jurídica dentro del bloque.



En el marco de las reuniones, en la mañana del 8 de abril se celebró además el encuentro del Comité Ejecutivo del Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del Sudeste Asiático (SEANWFZ ExCom), así como la 19ª reunión del Grupo de Trabajo del Consejo de Coordinación de ASEAN, centrada en evaluar el progreso de la hoja de ruta para la plena adhesión de Timor-Leste al bloque. /.

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