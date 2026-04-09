Política

Dirigente partidista vietnamita parte de Hanoi para visitas oficiales a Laos y Camboya

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, partió hoy de esta capital al frente de una delegación de alto nivel para realizar visitas oficiales a la Laos y Camboya.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu. (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, partió hoy de esta capital al frente de una delegación de alto nivel para realizar visitas oficiales a la Laos y Camboya.

La gira, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de abril de 2026, responde a las invitaciones de Vilay Lakhamphong, permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, y de Samdech Say Chhum, vicepresidente del Partido Popular de Camboya y jefe del Comité Permanente de la Comisión Permanente de su Comité Central.

La delegación vietnamita cuenta con una representación del más alto nivel, incluyendo a los miembros del Buró Político Bui Thi Minh Hoai, presidenta del Frente de la Patria de Vietnam; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; y Doan Minh Huan, director de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh. Asimismo, integran la comitiva los miembros del Comité Central del PCV, como la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y titular de la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, Nguyen Thi Thanh, junto con viceministros de carteras estratégicas como Defensa, Seguridad Pública y Finanzas, y dirigentes de importantes comités del PCV y provincias fronterizas de Gia Lai, Nghe An, Ha Tinh y Dien Bien.

También se integran Nguyen Trong Dong, subsecretario permanente del Comité partidista de Hanoi; Nguyen Phuoc Loc, subsecretario del Comité partidista y presidente del Frente de la Patria en Ciudad Ho Chi Minh; Phan Xuan Thuy, subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas; junto con los embajadores de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, y en Camboya, Nguyen Minh Vu./.

VNA
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