Política

Vietnam y Laos refuerzan su “cohesión estratégica” con visita de alto nivel

La visita del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, a Laos fortalecerá la confianza política y la cooperación en economía, defensa y relaciones exteriores entre ambos países.

La embajadora Khamphao Ernthavanh (Fuente: VNA)
La embajadora Khamphao Ernthavanh (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Laos del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, el 9 de abril de 2026, contribuirá a consolidar y profundizar la confianza política entre ambos Partidos y Estados, afirmó la embajadora de Vientiane en Hanoi, Khamphao Ernthavanh.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la diplomática subrayó que, en un contexto regional e internacional complejo, el mantenimiento de contactos de alto nivel, especialmente entre los órganos del Partido, reviste gran importancia para garantizar la orientación estratégica y la estrecha vinculación bilateral.

La visita constituye también una oportunidad para intercambiar y unificar grandes orientaciones en la implementación de las resoluciones de los Congresos del Partido, en particular para concretar el contenido de la “cohesión estratégica” en la nueva etapa de desarrollo.

De acuerdo con la embajadora, la cooperación se centrará en impulsar la conectividad entre ambas economías, promover proyectos clave en infraestructura de transporte, energía, comercio e inversión, así como reforzar la coordinación en los campos de defensa, seguridad y asuntos exteriores, creando un nuevo impulso para una colaboración más sustantiva, eficaz y sostenible.

Actualmente, Vietnam sigue siendo uno de los mayores inversores en Laos, con más de 240 proyectos y un capital registrado de entre 5,5 y 5,7 mil millones de USD. El comercio bilateral se mantiene en torno a 1,6-1,7 mil millones de USD anuales, con la meta de alcanzar los 5 mil millones de USD, lo que constituye una base importante para ampliar la cooperación en el futuro.

En el marco de la visita, los líderes de ambos Partidos y Estados se centrarán en promover áreas prioritarias de cooperación a largo plazo. La colaboración política y la construcción del Partido continuarán desempeñando un papel orientador clave, mediante el intercambio de experiencias en la construcción del Partido, del sistema político, la supervisión, la inspección y la lucha contra la corrupción y fenómenos negativos.

Asimismo, ambas partes abordarán la cooperación económica como pilar central en la nueva etapa, priorizando la complementariedad entre las dos economías, la mejora de la eficiencia de los proyectos de inversión vietnamitas en Laos y el impulso de iniciativas en infraestructura, energía, comercio e inversión.

Por otro lado, la cooperación en defensa y seguridad seguirá fortaleciéndose para mantener la estabilidad política, el orden social y proteger la frontera de paz y amistad, al tiempo que se coordina la respuesta a desafíos de seguridad no convencionales. También se impulsará la cooperación en educación y formación, especialmente en el desarrollo de recursos humanos, incluida la capacitación de cuadros y el apoyo a estudiantes laosianos.

La cooperación exterior se reforzará mediante una estrecha coordinación en foros internacionales como la ASEAN y las Naciones Unidas, con el fin de salvaguardar intereses comunes y elevar la posición de cada país. Paralelamente, se prestará atención a la cooperación cultural y los intercambios entre pueblos, consolidando la base social de la relación bilateral.

La embajadora Ernthavanh aseguró que la visita no solo tiene un profundo significado político, sino que también generará un nuevo impulso para elevar la calidad de la cooperación en diversos ámbitos, profundizar la “cohesión estratégica” y promover el desarrollo sustantivo, eficaz y sostenible de las relaciones Laos-Vietnam.

Asimismo, expresó su expectativa de fortalecer los intercambios entre pueblos, especialmente entre las nuevas generaciones, contribuyendo a consolidar la gran amistad y la solidaridad especial entre ambas naciones./.

VNA
#Laos #Tran Cam Tu
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