Vietnam y Laos impulsan la materialización de la “cohesión estratégica”

Vientiane (VNA)- El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel en una visita oficial a Laos el 9 de abril, marcando un paso fundamental para materializar el concepto de “cohesión estratégica” en la nueva etapa de desarrollo de ambas naciones.



El viaje, que responde a una invitación de su homólogo laosiano Vilay Lakhamphong, se produce en un momento de especial relevancia política tras la culminación de los congresos nacionales del PCV y del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y la renovación de sus respectivos liderazgos para el quinquenio 2026-2031.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientiane, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, subrayó que esta visita posee un profundo significado político al ser el primer de un alto dirigente de este rango tras el XIV Congreso Nacional del PCV.



Según el diplomático, el hecho de que los líderes de ambos países se visiten prioritariamente tras asumir nuevos cargos es una tradición única que refleja la confianza mutua absoluta y la lealtad inquebrantable entre los que comparten los mismos ideales.



La estancia de la delegación vietnamita, que coincide con las vísperas del Boun Pi-may o Año Nuevo tradicional laosiano, refuerza el carácter fraternal de una relación que trasciende los protocolos diplomáticos convencionales para situarse en el plano de una hermandad forjada en la lucha común.



El eje central de esta nueva fase es la implementación de la “cohesión estratégica”, un término incorporado al lema de cooperación bilateral durante la visita de Estado del secretario general del PCV, To Lam, a Laos en diciembre de 2025. Este concepto busca transformar la sólida base de entendimiento político en programas de cooperación técnica y económica con objetivos concretos, hojas de ruta claras y mecanismos de ejecución eficaces.



El embajador Nguyen Minh Tam explicó que la cohesión estratégica debe actuar como el motor que impulse avances sustanciales en la integración de las dos economías, enfocándose especialmente en la armonización de marcos legales, la infraestructura de transporte transfronterizo, la interconexión energética y el desarrollo de espacios económicos compartidos.



Para alcanzar este nivel de integración, ambos países han identificado la economía como el pilar que debe desarrollarse a la par de la excelente relación política. Vietnam y Laos están priorizando proyectos de infraestructura de gran escala y servicios de logística para ayudar a Laos a consolidar su posición como un “país de conexión” terrestre en la región. Se busca que las inversiones de empresas vietnamitas en territorio laosiano sean sostenibles y a largo plazo, centradas en la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos de alta calidad. Además, se están explorando nuevos motores de crecimiento en sectores de vanguardia como la economía digital, la transformación verde, las energías renovables y la agricultura de alta tecnología, alineándose con las tendencias globales de sostenibilidad.



En el ámbito de la defensa y la seguridad, considerados como pilares de la alianza, ambas naciones se han comprometido a intensificar su coordinación para garantizar la estabilidad política y el orden social. La cooperación incluye la gestión conjunta de una frontera de paz y amistad, así como el combate frontal contra los delitos transnacionales y los desafíos de seguridad no tradicionales.



El embajador subrayó la necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre el valor histórico y la importancia estratégica de la relación Vietnam-Laos, asegurando que el legado de solidaridad se mantenga vigente y fuerte frente a los cambios impredecibles del entorno internacional.



Aseveró que la visita de Tran Cam Tu servirá para coordinar posiciones en foros multilaterales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los mecanismos de la subregión del Mekong, donde el apoyo mutuo fortalece el papel y la voz de cada nación en la arena internacional./.







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