Economía

Vietnam y Laos fortalecen cooperación en inversión para impulsar conectividad del Corredor Económico Este-Oeste

La ciudad vietnamita de Da Nang cooperó con el Consulado General de Vietnam en Pakse y el gobierno de la provincia laosiana de Champasak para organizar un foro para fortalecer la cooperación económica, comercial y turístico entre Vietnam y Laos e impulsar la conectividad del Corredor Económico Este-Oeste en 2026.

Los delegados del evento (Fuente: VNA)
Los delegados del evento (Fuente: VNA)

Vientiane (VNA) - La ciudad vietnamita de Da Nang cooperó con el Consulado General de Vietnam en Pakse y el gobierno de la provincia laosiana de Champasak para organizar un foro para fortalecer la cooperación económica, comercial y turístico entre Vietnam y Laos e impulsar la conectividad del Corredor Económico Este-Oeste en 2026.

El evento contó con la participación de casi 400 delegados, procedentes de los ministerios y ramas de ambos países, representantes de 12 localidades de Vietnam y líderes de cinco provincias laosianas de Champasak, Sekong, Salavan, Attapeu y Savannakhet, y de la provincia Ubon Ratchathani de Tailandia.

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En el foro (Fuente: VNA)



Se trata de un evento importante, implementado con el fin de ayudar a las empresas en el estudio del mercado, promover sus productos y ampliar las exportaciones de los productos competitivos a Laos y al noreste de Tailandia.

En su discurso de inauguración, el vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Phan Thai Binh, dijo que el Corredor Económico Este-Oeste (EWEC) no es sólo una ruta de transporte transasiática, sino un espacio de desarrollo dinámico. Extendiéndose desde Myanmar, Tailandia y Laos hasta Vietnam, el EWEC ha desempeñado un papel importante en la promoción de la conectividad regional, la expansión del comercio, la atracción de inversiones y el desarrollo del turismo sostenible.

Enfatizó que en el contexto de un mundo en rápida transformación, marcado por cambios en la economía, la tecnología y las cadenas de suministro globales, el fortalecimiento de la conectividad intrarregional y el aprovechamiento del potencial del Corredor Económico Este-Oeste se vuelven más urgentes que nunca. Esto no solo representa una oportunidad, sino también una responsabilidad compartida de las localidades de Vietnam y Laos para construir conjuntamente un espacio de cooperación abierto, flexible y eficiente. Como extremo oriental del Corredor Económico Este-Oeste, Da Nang define claramente su responsabilidad en la promoción de la conectividad regional y el aprovechamiento eficaz de sus ventajas existentes. Asimismo, Da Nang concede especial importancia y continúa fortaleciendo la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica con cinco provincias del centro-sur de Laos.
Durante muchos años, la cooperación entre las partes se ha desarrollado de manera eficaz en los ámbitos de inversión y comercio, especialmente en sectores como la agricultura, el comercio de servicios y la logística; la educación y la formación, así como el desarrollo de recursos humanos; la salud, la cultura y la seguridad social; y la conectividad de infraestructuras y los intercambios comerciales.

El vicepresidente del Comité Popular de Da Nang afirmó que el Foro constituye un espacio de diálogo abierto, de confianza y eficaz entre los organismos de gestión, las localidades y la comunidad empresarial.

En el Foro, más de 20 memorandos de entendimiento (MOU) se firmaron entre la ciudad de Da Nang, diversas localidades de Vietnam y sus similares, así como asociaciones empresariales en Laos, para el período 2026-2030./.

VNA
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