Política

Vietnam impulsa cooperación trilateral con Laos y Camboya

Las próximas visitas oficiales a Laos y Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, contribuirán a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación integral entre los tres países, así como a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong. (Fuente: VNA)
El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Las próximas visitas oficiales a Laos y Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, contribuirán a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación integral entre los tres países, así como a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

Así lo afirmó el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong, quien informó que Tran Cam Tu iniciará mañana una visita oficial a Laos y viajará al día siguiente a Camboya, en lo que constituirá su primer periplo a estos dos países vecinos en el actual cargo.

Según el diplomático, el viaje se realiza en un momento de gran relevancia política y cultural, poco después de las exitosas visitas de Estado del secretario general del PCV, To Lam, a Laos y Camboya en febrero de 2026, lo que refleja la continuidad y coherencia en la implementación de la política exterior del Partido.

En un contexto internacional marcado por rápidos cambios, la consolidación de las relaciones entre Vietnam, Laos y Camboya resulta especialmente importante. Los tres países se encuentran en pleno proceso de desarrollo, modernización e integración internacional, lo que exige una estrecha coordinación para aprovechar oportunidades, minimizar riesgos y promover un crecimiento sostenible.

El vicecanciller subrayó que las visitas buscan reafirmar la política exterior consistente de Vietnam de conceder la máxima prioridad a las relaciones con Laos y Camboya, reforzar la confianza política entre los tres Partidos y Estados, y revisar y acelerar la implementación de los compromisos y acuerdos de alto nivel alcanzados previamente.

Durante su estancia, Tran Cam Tu sostendrá encuentros con altos dirigentes de Laos y Camboya para intercambiar opiniones sobre las principales orientaciones destinadas a impulsar la cooperación integral, con énfasis en la aplicación efectiva de los acuerdos ya suscritos.

El objetivo es profundizar los vínculos entre las tres partes, especialmente en áreas como el desarrollo de infraestructuras de conectividad, el comercio fronterizo, la educación y formación de recursos humanos, así como la transformación digital.

De acuerdo con Nguyen Manh Cuong, las relaciones entre Vietnam y Laos, así como entre Vietnam y Camboya, han experimentado en los últimos años un desarrollo activo y amplio, con resultados significativos en múltiples ámbitos.

Actualmente, la cooperación entre Vietnam, Laos y Camboya se sustenta en tres pilares fundamentales: una elevada confianza política, una cooperación económica cada vez más profunda y un intercambio cultural creciente.

Esta base sólida permitirá a los tres países avanzar conjuntamente en el contexto de una integración internacional cada vez más profunda. Se espera que las visitas de Tran Cam Tu contribuyan a implementar los compromisos de alto nivel, garantizar la continuidad y eficacia de los mecanismos de cooperación, fortalecer la conectividad económica -especialmente en transporte, energía y transformación digital-, ampliar la colaboración en educación y formación, y fomentar el intercambio entre los pueblos.El viceministro concluyó que este viaje no solo tiene un significado diplomático, sino que también representa un hito importante para orientar una nueva etapa en el desarrollo de las relaciones entre los tres países en el próximo período./.

VNA
#Vietnam #Laos #Camboya #visitas oficiales
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