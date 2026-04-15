Visita del primer ministro eslovaco a Vietnam impulsa nueva etapa de cooperación bilateral

Praga (VNA) – La visita oficial a Vietnam del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, del 12 al 14 de abril, ha abierto un nuevo capítulo en la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre ambos países, que cuentan con 76 años de relaciones.

Así lo señaló el embajador de Hanoi en Bratislava, Pham Truong Giang, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre los resultados y el significado de la mencionada gira.

De acuerdo con el embajador, el resultado más destacado fue la adopción de una Declaración Conjunta para elevar las relaciones Vietnam–Eslovaquia al nivel de Asociación Estratégica, contribuyendo a ampliar la red de socios importantes de Vietnam y a servir eficazmente a los objetivos de defensa de la soberanía, desarrollo socioeconómico y fortalecimiento de su posición internacional.

A pesar de su corta duración, la visita logró resultados concretos, centrados en la elevación del marco de relaciones y la promoción de acuerdos específicos, sentando las bases para una cooperación más profunda en el futuro.

En sus encuentros con dirigentes vietnamitas, el primer ministro Robert Fico reiteró en varias ocasiones el carácter sincero de la amistad entre ambos países y su deseo de fortalecer la cooperación. Esto refleja la determinación compartida de llevar la Asociación Estratégica a un nivel más profundo y acorde con las expectativas mutuas.

En el marco de la visita, se celebraron dos foros empresariales en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, con una amplia participación de empresas de ambos países. Estos eventos ofrecieron oportunidades para aprovechar el gran potencial de cooperación, dado el carácter complementario de ambas economías, capaces de integrarse en cadenas de valor regionales y globales.

En el Foro Empresarial Vietnam–Eslovaquia en Hanoi, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, destacó el acuerdo para impulsar la cooperación en sectores como la industria de procesamiento y manufactura, la alta tecnología, el ahorro energético y la transición verde y sostenible.

Ambas partes también se comprometieron a aprovechar de manera más eficaz el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) para fortalecer las cadenas de suministro, la logística y ampliar los mercados para sus productos.

Asimismo, se identificaron como áreas clave la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial, la tecnología de la información, el comercio electrónico y los servicios digitales. Ambas partes también priorizan la cooperación en educación y formación de recursos humanos altamente cualificados, así como la conexión entre instituciones de investigación.

El primer ministro Robert Fico expresó su admiración por el dinámico desarrollo de Vietnam y manifestó su deseo de que la confianza política se traduzca pronto en proyectos concretos y eficaces de cooperación económica.

En esta ocasión, el embajador Pham Truong Giang también destacó el papel de la comunidad vietnamita en Eslovaquia, reconocida como la 14ª minoría étnica, que contribuye cada vez más a la sociedad local. Esta comunidad no solo mantiene vínculos con su país de origen, sino que también actúa como un importante puente para promover la cooperación económica y cultural entre ambos países, contribuyendo a elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

Manifestó su confianza en que la visita de Robert Fico generará un nuevo impulso para las relaciones bilaterales, que se están renovando de manera práctica y eficaz en diversos ámbitos, con un alto nivel de confianza política./.