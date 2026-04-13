Vietnam y Eslovaquia adoptan declaración conjunta sobre nuevo marco de lazos

Hanoi (VNA) - Vietnam y Eslovaquia acordaron elevar sus relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica, sobre la base de una amistad tradicional consolidada a lo largo de más de siete décadas y una cooperación multifacética sustentada en la confianza, la igualdad y el respeto mutuo.



En una Declaración Conjunta adoptada durante la actual visita del primer ministro eslovaco Robert Fico a Vietnam, las dos partes subrayaron que el establecimiento de esta nueva asociación marca un hito importante en el desarrollo de los vínculos bilaterales, con el objetivo de llevar la cooperación a un nivel superior, reforzar los mecanismos existentes y explorar nuevas áreas de colaboración tanto en el plano bilateral como multilateral.



Las dos partes coincidieron en que sus relaciones se fundamentan en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como en valores compartidos como el respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial, así como al sistema político de cada uno, la no injerencia en los asuntos internos y el compromiso con un orden internacional basado en normas, el multilateralismo y la promoción de la paz, la seguridad y la prosperidad.



Asimismo, destacaron la creciente importancia geopolítica, económica y tecnológica de la región Indo-Pacífico, y consideraron que una asociación más estrecha entre Vietnam y Eslovaquia contribuirá a fortalecer la conectividad regional, promover el comercio internacional abierto y apoyar un sistema internacional basado en reglas.



En el ámbito político y diplomático, ambas partes reafirmaron el papel fundamental de los intercambios de alto nivel para consolidar la confianza política y abrir nuevas perspectivas de cooperación sustantiva.



Acordaron intensificar las visitas y contactos a todos los niveles, especialmente entre los líderes, así como fortalecer los mecanismos de diálogo político y explorar la creación de nuevos marcos de cooperación entre ministerios, organismos y autoridades locales.



También coincidieron en la importancia de mantener consultas políticas regulares entre los ministerios de Relaciones Exteriores como mecanismo clave para revisar el estado de la cooperación bilateral y coordinar posiciones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común.



En este contexto, ambas partes expresaron su voluntad de reforzar la cooperación entre sus órganos legislativos mediante intercambios de delegaciones y una mayor interacción entre comités especializados y grupos parlamentarios de amistad, en consonancia con el nuevo marco de asociación.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo eslovaco, Robert Fico, presencian la firma del Memorando de Entendimiento entre el Instituto de Energía Atómica de Vietnam y el Instituto Eslovaco de Investigación de Energía Nuclear. (Foto: VNA)





Las dos partes reafirmaron su firme compromiso con el multilateralismo y el papel central de las Naciones Unidas, subrayando la importancia de respetar el derecho internacional y de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, reiteraron el principio de abstenerse del uso o la amenaza de la fuerza y manifestaron su apoyo a los esfuerzos internacionales para promover el diálogo, la reconciliación y soluciones sostenibles a los conflictos, con miras a alcanzar una paz duradera.



En relación con los asuntos marítimos, ambas partes destacaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como de resolver las disputas conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



En el ámbito económico, comercial y de inversión, ambas partes identificaron este sector como uno de los pilares clave de la Asociación Estratégica. Sobre la base de acuerdos existentes y de la complementariedad de sus economías, acordaron profundizar la cooperación económica, promover un entorno empresarial abierto, transparente y no discriminatorio, y facilitar la inversión privada en ambos mercados.



En particular, estipularon fomentar la cooperación en sectores prioritarios como la industria automotriz, la electrónica, el transporte, la energía —incluida la nuclear—, las tecnologías verdes, la ingeniería mecánica, la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la inteligencia artificial.



Ambas partes subrayaron además la importancia de maximizar las oportunidades derivadas de las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea, en especial mediante la implementación efectiva del Acuerdo de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA), y reconocieron la necesidad de avanzar en la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA) para reforzar la seguridad jurídica y la previsibilidad del entorno empresarial.



También pactaron fortalecer el papel del Comité Intergubernamental de Cooperación Económica como mecanismo clave para identificar áreas de colaboración, evaluar la implementación de acuerdos existentes y proponer medidas concretas para promover el comercio y la inversión.



En materia de defensa y seguridad, ambas partes pactaron intensificar la cooperación mediante intercambios de delegaciones, formación de personal, educación militar, participación en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales. Asimismo, expresaron su interés en ampliar la cooperación en ciberseguridad, seguridad de la información y lucha contra la ciberdelincuencia.



Las dos partes también se comprometieron a reforzar la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y a intercambiar información a través de mecanismos como INTERPOL y ASEANAPOL.



En el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, ambas partes determinaron promover la cooperación en transformación digital y economía digital, así como impulsar proyectos conjuntos de investigación, innovación y transferencia tecnológica entre universidades, institutos de investigación y empresas.



En educación y formación, coincidieron en fortalecer la cooperación a través de intercambios académicos, programas conjuntos y movilidad de estudiantes y docentes.



También acordaron impulsar la colaboración en campos emergentes como semiconductores, inteligencia artificial, robótica, automatización, tecnología cuántica y ciencia de datos, además de promover programas de becas.



En los ámbitos de cultura, turismo y deportes, ambas partes reafirmaron su compromiso de promover el entendimiento mutuo entre sus pueblos mediante intercambios culturales, eventos artísticos y deportivos, así como la participación en actividades turísticas. También considerarán la negociación de acuerdos de facilitación de visados, especialmente para titulares de pasaportes oficiales.



En el sector laboral, ambas partes dispusieron explorar nuevas formas de cooperación en movilidad laboral conforme a las leyes nacionales y las necesidades del mercado, así como avanzar en negociaciones sobre acuerdos de seguridad social.



En agricultura, se comprometieron a impulsar la cooperación en procesamiento agrícola, seguridad alimentaria, tecnologías agrícolas y gestión de recursos hídricos, mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas.



En materia de cambio climático y medio ambiente, ambas partes estuvieron de acuerdo en fortalecer la cooperación para alcanzar emisiones netas cero, promover energías renovables y sostenibles, y avanzar en la economía circular y la gestión de residuos.



En el sector sanitario, conciliaron impulsar la cooperación en el desarrollo de recursos humanos, el intercambio de conocimientos y la promoción del turismo de salud, incluyendo el uso de recursos terapéuticos naturales y la medicina tradicional.



Asimismo, ambas partes destacaron la importancia de la cooperación jurídica y judicial, y exploraron la posibilidad de actualizar los marcos de cooperación existentes en este ámbito.



Finalmente, subrayaron el papel esencial de la cooperación entre localidades y los intercambios entre pueblos como pilares fundamentales de la relación bilateral. Ambas partes establecieron como una prioridad la promoción de nuevos marcos de cooperación local, fortalecer los vínculos con la comunidad vietnamita en Eslovaquia y fomentar los contactos entre organizaciones sociales y de amistad.



Sobre la base de esta Declaración Conjunta, los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países coordinarán con las instituciones pertinentes la elaboración de un plan de acción conjunto para implementar de manera efectiva los objetivos de la Asociación Estratégica, contribuyendo así a consolidar una relación cada vez más profunda, sustantiva y orientada a resultados concretos./.