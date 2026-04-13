Vietnam considera a Eslovaquia un socio prioritario en Europa Central y del Este, asegura primer ministro

Hanoi (VNA) El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, subrayó que la política exterior de Hanoi se centra en fortalecer de manera coherente las relaciones con países amigos tradicionales, entre ellos Eslovaquia, considerado un socio prioritario en la región de Europa Central y del Este.



Al sostener hoy conversaciones con su homólogo de Eslovaquia, Robert Fico, quien realiza una visita oficial a Vietnam, Le Minh Hung calificó su estancia como un hito histórico que abre un nuevo capítulo en la relación bilateral.



También reafirmó que ambos países mantienen una relación tradicional de amistad, consolidada a lo largo de más de 76 años de historia.



Destacó el profundo agradecimiento de Vietnam por el apoyo y la ayuda valiosa brindada por el Gobierno y el pueblo eslovacos durante la lucha por la independencia y la reunificación del país, así como en la actual etapa de renovación y desarrollo socioeconómico.



Por su parte, Robert Fico expresó su alegría por regresar al país tras diez años, destacando que Vietnam es el mayor socio de Eslovaquia en el Sudeste Asiático y uno de los tres principales socios en Asia.



Subrayó que lidera la delegación más numerosa en una visita oficial al extranjero, demostrando la importancia que Eslovaquia otorga a la relación bilateral y su deseo de elevarla a un nivel sustantivo.



Felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso del Partido Comunista, las elecciones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares para el período 2026-2031, y por la confianza del Parlamento en Le Minh Hung como Primer Ministro.



Además, alabó los logros alcanzados por Vietnam en el proceso de Doi moi (renovación), la estabilidad sociopolítica y su creciente papel internacional, considerándolos un estímulo para el Gobierno y el pueblo eslovacos.



El premier eslovaco elogió la política exterior de independencia y autodeterminación de Vietnam, basada en la paz, la amistad, la cooperación y la diversificación de relaciones, señalando que constituye una valiosa experiencia para Bratislava.



Manifestó su confianza en que bajo la dirección del Partido Comunista y del Gobierno para el período 2026-2031, Vietnam alcanzará los objetivos de desarrollo establecidos, incluido un crecimiento de dos dígitos en los próximos años.



Fico reafirmó que Eslovaquia valora altamente su relación tradicional de amistad y cooperación integral con Vietnam, considerándolo su socio prioritario en el Sudeste Asiático y deseando fortalecer la cooperación de manera efectiva y sustantiva.

En la reunión. (Fuente: VNA)

En un ambiente de sinceridad y confianza mutua, ambos dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre la situación de cada país, la cooperación bilateral y cuestiones regionales e internacionales de interés común.



Expresaron satisfacción por el desarrollo dinámico de la cooperación en todos los ámbitos, especialmente en política y diplomacia, con alto nivel de confianza y frecuentes intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel.



Acordaron promover los canales de cooperación entre partidos, gobiernos, parlamentos y el intercambio pueblo a pueblo, así como optimizar los mecanismos bilaterales existentes, incluida la reactivación de la Comisión Intergubernamental Vietnam-Eslovaquia para la cooperación económica y la consulta política regular a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores.



En materia económica, se mostraron complacidos por el comercio bilateral de aproximadamente 1,78 mil millones de USD en 2025, aunque aún modesto, y acordaron considerarlo un pilar estratégico, buscando duplicar el comercio en el futuro y aprovechar las posiciones de Vietnam y Eslovaquia como puertas de entrada a los mercados de la Unión Europea (UE) y ASEAN.



Coincidieron en crear condiciones favorables para que empresas de ambos países ingresen a los mercados del otro, especialmente en tecnología de la información, telecomunicaciones, ciberseguridad y automotriz, destacando proyectos emblemáticos como la inversión de FPT Software en Eslovaquia.



En esta ocasión, Le Minh Hung agradeció la pronta ratificación por parte de Eslovaquia del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA) y solicitó apoyo para que otros parlamentos de la UE lo ratifiquen, garantizando un entorno empresarial transparente y estable, así como acelerar la eliminación de la “tarjeta amarilla” sobre productos pesqueros de Vietnam. Además, acordaron impulsar sectores de interés mutuo como agricultura, silvicultura, pesca, maderas, textiles y calzado, y su distribución en el mercado europeo.



Ambos líderes también concordaron en promover la cooperación en defensa y seguridad, ciberseguridad, energía nuclear con fines pacíficos, energías renovables, ciencia y tecnología, educación, cultura, deportes, turismo, agricultura, salud y cambio climático, con el objetivo de lograr cero emisiones netas.



Acordaron iniciar negociaciones sobre un acuerdo laboral y facilitar la movilidad de trabajadores calificados, así como considerar un acuerdo de exención de visado para pasaportes oficiales.



En turismo, buscan aumentar significativamente el número de visitantes eslovacos a Vietnam, con la posibilidad de vuelos directos Bratislava-Hanoi o Ciudad Ho Chi Minh.



En cuanto a cooperación local e intercambio de pueblo a pueblo, Le Minh Hung agradeció el reconocimiento de la comunidad vietnamita como la 14.ª minoría étnica en Eslovaquia, destacando su importancia para la integración y contribución al desarrollo eslovaco. Ambos países celebraron la promoción de la cooperación entre localidades.



En temas regionales e internacionales, coincidieron en la coordinación estrecha en foros como las Naciones Unidas, ASEAN-UE y ASEM.



Sobre el Mar del Este, reiteraron la importancia de mantener la paz, estabilidad y libertad de navegación, apoyando la resolución pacífica de disputas según la ley internacional, especialmente la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) 1982, así como la implementación efectiva de la Declaración de Conducta de 2002 y la pronta conclusión de un Código de Conducta aplicable.



Tras la reunión, ambas partes aprobaron una Declaración Conjunta para elevar la relación Vietnam-Eslovaquia a al nivel de “Asociación Estratégica”, marcando un hito histórico y un nuevo capítulo en la cooperación bilateral. Para materializar esta decisión política, los Primeros Ministros encargaron a sus Ministerios de Relaciones Exteriores la elaboración de un Plan de Acción específico.



En esta ocasión, Robert Fico extendió una invitación a Le Minh Hung para una visita oficial a Eslovaquia, la cual fue acogida cordialmente y se acordará en un momento oportuno./.