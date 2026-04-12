Política

Primer ministro de Eslovaquia comienza visita oficial a Vietnam

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, llegó hoy a Hanoi para comenzar una visita oficial a Vietnam del 12 al 14 de abril, en cumplimiento de una invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, llegó hoy a Hanoi para comenzar una visita oficial a Vietnam del 12 al 14 de abril (Foto: VNA)
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, llegó hoy a Hanoi para comenzar una visita oficial a Vietnam del 12 al 14 de abril (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, llegó hoy a Hanoi para comenzar una visita oficial a Vietnam del 12 al 14 de abril, en cumplimiento de una invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.

La delegación fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai por el ministro y jefe de la Oficina del Gobierno, Dang Xuan Phong; el viceministro de Relaciones Exteriores, Ngo Le Van; y el embajador de Vietnam en Eslovaquia, Pham Truong Giang.

Acompañan al premier Fico altos funcionarios del Gobierno eslovaco, entre ellos los viceprimeros ministros Robert Kaliňák, también ministro de Defensa, y Denisa Saková, ministro de Economía, junto con varios titulares de carteras clave y asesores del Ejecutivo.

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El ministro y jefe de la Oficina del Gobierno, Dang Xuan Phong, da la bienvenida al primer ministro eslovaco, Robert Fico, en el aeropuerto internacional de Noi Bai. (Foto: VNA)


Figura política de larga trayectoria, Fico ha promovido de forma constante el fortalecimiento de los vínculos con Vietnam. Durante sus mandatos, respaldó medidas concretas en favor de la comunidad vietnamita en Eslovaquia, incluido su reconocimiento oficial como minoría étnica. El dirigente ya había visitado Vietnam en 2008 y 2016, y desde su regreso al poder en 2023 ha mantenido el impulso a la relación bilateral.

Según el embajador Pham Truong Giang, se trata de la primera visita de un jefe de Gobierno extranjero a Vietnam tras la reorganización institucional derivada del XIV Congreso Nacional del Partido, lo que confiere al viaje un carácter simbólico y estratégico en una nueva etapa de más de 75 años de relaciones diplomáticas (1950).

La agenda prevé conversaciones orientadas a elevar el nivel de la relación bilateral, reforzar la confianza política y concretar compromisos de cooperación en ámbitos prioritarios como comercio e inversión, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, energía - incluidas renovables y nuclear -, educación, cultura, turismo, empleo, así como transición verde y digitalización.

Asimismo, ambas partes abordarán la coordinación en foros multilaterales y temas regionales e internacionales de interés común, con especial atención al fortalecimiento del diálogo entre la ASEAN y la Unión Europea./.

VNA
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