Premier vietnamita preside ceremonia de bienvenida a su homólogo de Eslovaquia

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la ceremonia de bienvenida a su homólogo de Eslovaquia, Robert Fico, quien realiza una visita oficial al país indochino del 12 al 14 de abril.



Ambos dirigentes subieron a la tribuna de honor y se entonaron los himnos nacionales de los dos países bajo sus respectivas banderas. Luego, pasaron revista a la guardia de honor y presentaron a los miembros de sus delegaciones de alto nivel.



Tras la ceremonia, los dos primeros ministros se trasladaron a la sede del Gobierno para mantener conversaciones oficiales y presenciar la firma de documentos de cooperación entre Vietnam y Eslovaquia.



Antes de las conversaciones, visitaron una exposición fotográfica sobre el país, su gente y las relaciones bilaterales, organizada por la Oficina del Gobierno en coordinación con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA). Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 76 años, los vínculos entre Vietnam y Eslovaquia han evolucionado de manera positiva, con ambas naciones otorgando gran importancia a la amistad tradicional construida a lo largo del tiempo. Las visitas e intercambios de alto nivel, así como en distintos ámbitos, se mantienen de forma regular. La cooperación económica y comercial entre los dos países ha mantenido un crecimiento estable. En 2024, el comercio bilateral alcanzó los 1,73 mil millones de dólares, y en 2025, los 1,78 mil millones de dólares. Eslovaquia ratificó el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) en febrero de 2023.



Hasta diciembre de 2025, Eslovaquia contaba con 16 proyectos de inversión directa vigentes en Vietnam, con un capital registrado total de 140,87 millones de dólares. Por su parte, Vietnam dispone actualmente de un proyecto de inversión en Eslovaquia, con un capital total de 447 mil dólares.



En ámbitos como defensa y seguridad, ciencia y tecnología, cultura, turismo y trabajo, ambas naciones mantienen una cooperación estable que se amplía progresivamente. Los ciudadanos eslovacos están exentos de visado para entrar en Vietnam entre el 15 de agosto de 2025 y el 14 de agosto de 2028.



La comunidad vietnamita en Eslovaquia, de unas 10.000 personas, ha sido reconocida como la décimo cuarta minoría étnica del país, desempeñando un papel importante como puente en las relaciones bilaterales.



Sobre la base de la sólida amistad tradicional, la visita oficial del primer ministro Robert Fico constituye una oportunidad para que ambas partes refuercen la confianza política, impulsen una cooperación sustantiva y abran nuevas orientaciones, contribuyendo a generar un nuevo impulso para el desarrollo de las relaciones bilaterales en el futuro próximo./.

VNA