Efectúan el Foro Empresarial Vietnam – Eslovaquia

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo de Eslovaquia, Robert Fico, participaron hoy en el Foro Empresarial Vietnam – Eslovaquia para impulsar la cooperación económica y ampliar las oportunidades de inversión entre las dos naciones.



El evento atrajo a más de 400 empresas y líderes de ministerios y sectores de ambos países.



Sobre la base de 76 años de relaciones amistosas, la cooperación económica y comercial bilateral ha mantenido un crecimiento positivo, con un valor de intercambio comercial que alcanzó 1,78 mil millones de dólares en 2025, de esta cifra, el país indochino logró un superávit de alrededor de 247 millones de dólares. Vietnam cuenta con un proyecto de inversión en Eslovaquia con un capital de 447 mil dólares.



Sin embargo, ambas partes coincidieron en que los resultados actuales no reflejan todo el potencial, y que aún existe un amplio margen para la cooperación, especialmente después de que los dos países acordaran elevar su relación al nivel de Asociación Estratégica.



En el foro, las empresas eslovacas expresaron su deseo de expandir la cooperación con socios vietnamitas en sectores estratégicos como tecnología alimentaria, TIC, energías renovables, tecnología verde, telecomunicaciones, construcción, mecánica, industria de defensa, salud, farmacia, ciberseguridad, seguros para la exportación, y servicios jurídicos.



El primer ministro eslovaco, Robert Fico, destacó el potencial de desarrollo de Vietnam y reafirmó el compromiso de crear condiciones favorables para fortalecer la Asociación Estratégica bilateral.



Eslovaquia busca aumentar sus exportaciones a Vietnam, ampliar la cooperación en áreas como energía nuclear, industria mecánica, fabricación de maquinaria, industria de defensa, ciberseguridad, industria automotriz y salud.



Por su parte, Minh Hung enfatizó que el foro es una concreción de la recién establecida Asociación Estratégica, y ratificó la determinación de convertir los compromisos en resultados concretos de cooperación.



Señaló que Eslovaquia puede servir como puerta de entrada para los productos vietnamitas al mercado de la Unión Europea (UE), mientras que Vietnam es un destino atractivo y un puente para que las empresas eslovacas accedan a la región del Sudeste Asiático.



Sobre las orientaciones de desarrollo, el Primer Ministro indicó que Vietnam se centra en mejorar el marco institucional, la reforma administrativa, el desarrollo de infraestructura y recursos humanos, con el objetivo de lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 10% en el período 2026–2030. La ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital se consideran motores clave.



Instó a las empresas de ambos países a intensificar la cooperación en los sectores de industria de procesamiento y manufactura, alta tecnología; energías renovables y transición verde; logística y conexión de cadenas de suministro; innovación, transformación digital y formación de recursos humanos de alta calidad.



El Gobierno vietnamita reafirmó su compromiso de continuar creando un entorno favorable para la inversión, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y acompañar a las empresas extranjeras, incluidas las de Eslovaquia.



Durante el foro, y bajo la presencia de ambos Primeros Ministros, las empresas de los dos países intercambiaron 7 memorandos de entendimiento en áreas como industria manufacturera, tecnología, salud, finanzas, infraestructura, bienes raíces y medio ambiente./.

VNA