Economía

Efectúan el Foro Empresarial Vietnam – Eslovaquia

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo de Eslovaquia, Robert Fico, participaron hoy en el Foro Empresarial Vietnam – Eslovaquia para impulsar la cooperación económica y ampliar las oportunidades de inversión entre las dos naciones.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo de Eslovaquia, Robert Fico, participan en el Foro Empresarial Vietnam – Eslovaquia. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo de Eslovaquia, Robert Fico, participan en el Foro Empresarial Vietnam – Eslovaquia. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo de Eslovaquia, Robert Fico, participaron hoy en el Foro Empresarial Vietnam – Eslovaquia para impulsar la cooperación económica y ampliar las oportunidades de inversión entre las dos naciones.

El evento atrajo a más de 400 empresas y líderes de ministerios y sectores de ambos países.

Sobre la base de 76 años de relaciones amistosas, la cooperación económica y comercial bilateral ha mantenido un crecimiento positivo, con un valor de intercambio comercial que alcanzó 1,78 mil millones de dólares en 2025, de esta cifra, el país indochino logró un superávit de alrededor de 247 millones de dólares. Vietnam cuenta con un proyecto de inversión en Eslovaquia con un capital de 447 mil dólares.

Sin embargo, ambas partes coincidieron en que los resultados actuales no reflejan todo el potencial, y que aún existe un amplio margen para la cooperación, especialmente después de que los dos países acordaran elevar su relación al nivel de Asociación Estratégica.

En el foro, las empresas eslovacas expresaron su deseo de expandir la cooperación con socios vietnamitas en sectores estratégicos como tecnología alimentaria, TIC, energías renovables, tecnología verde, telecomunicaciones, construcción, mecánica, industria de defensa, salud, farmacia, ciberseguridad, seguros para la exportación, y servicios jurídicos.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, destacó el potencial de desarrollo de Vietnam y reafirmó el compromiso de crear condiciones favorables para fortalecer la Asociación Estratégica bilateral.

Eslovaquia busca aumentar sus exportaciones a Vietnam, ampliar la cooperación en áreas como energía nuclear, industria mecánica, fabricación de maquinaria, industria de defensa, ciberseguridad, industria automotriz y salud.

Por su parte, Minh Hung enfatizó que el foro es una concreción de la recién establecida Asociación Estratégica, y ratificó la determinación de convertir los compromisos en resultados concretos de cooperación.

Señaló que Eslovaquia puede servir como puerta de entrada para los productos vietnamitas al mercado de la Unión Europea (UE), mientras que Vietnam es un destino atractivo y un puente para que las empresas eslovacas accedan a la región del Sudeste Asiático.

Sobre las orientaciones de desarrollo, el Primer Ministro indicó que Vietnam se centra en mejorar el marco institucional, la reforma administrativa, el desarrollo de infraestructura y recursos humanos, con el objetivo de lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 10% en el período 2026–2030. La ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital se consideran motores clave.

Instó a las empresas de ambos países a intensificar la cooperación en los sectores de industria de procesamiento y manufactura, alta tecnología; energías renovables y transición verde; logística y conexión de cadenas de suministro; innovación, transformación digital y formación de recursos humanos de alta calidad.

El Gobierno vietnamita reafirmó su compromiso de continuar creando un entorno favorable para la inversión, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y acompañar a las empresas extranjeras, incluidas las de Eslovaquia.

Durante el foro, y bajo la presencia de ambos Primeros Ministros, las empresas de los dos países intercambiaron 7 memorandos de entendimiento en áreas como industria manufacturera, tecnología, salud, finanzas, infraestructura, bienes raíces y medio ambiente./.

VNA
#Foro Empresarial Vietnam – Eslovaquia #Le Minh Hung #Robert Fico
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo eslovaco, Robert Fico. (Foto: VNA)

Vietnam y Eslovaquia establecen asociación estratégica

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo eslovaco, Robert Fico, presenciaron hoy la firma de documentos de cooperación entre ambos países y copresidieron una rueda de prensa conjunta para anunciar los resultados de sus conversaciones oficiales.

Ver más

Conectan a la red eléctrica nacional la Unidad 1 de la central térmica Quang Trach 1 (Foto: VNA)

Conectan a la red eléctrica nacional la Unidad 1 de la central térmica Quang Trach 1

La Unidad 1 de la central térmica Quang Trach 1 fue conectada con éxito por primera vez a la red eléctrica nacional el 12 de abril, marcando un hito clave de cara a su entrada en operación comercial para mayo y contribuyendo a aliviar la presión de suministro durante el período de máxima demanda en verano, según el Grupo Electricidad de Vietnam (EVN en inglés).

Foto de ilustración. Fuente: VNA)

Provincia vietnamita exporta el primer lote de pomelos a Australia

El Comité Popular de la provincia vietnamita de Vinh Long, en colaboración con la empresa Vina T&T Group, anunció hoy la exportación exitosa del primer lote de pomelos a Australia, marcando un paso importante en el ingreso de los productos agrícolas locales a mercados de alto nivel.

Número de nuevas empresas aumenta un 57,8% en primer trimestre

Número de nuevas empresas aumenta un 57,8% en primer trimestre

En el primer trimestre de 2026, Vietnam registró más de 57.400 empresas nuevas, con un capital de casi 12 mil millones de dólares y una plantilla total de más de 167.500 empleados. Esto supone un aumento del 57,8% en el número de empresas, un 36,1% en el capital registrado y un 19,1% en la cantidad de empleados en comparación con el mismo período del año anterior.

PIB de Vietnam creció un 7,83% en primer trimestre de 2026

PIB de Vietnam creció un 7,83% en primer trimestre de 2026

Según la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, el PIB de Vietnam creció 7,83% interanual en el primer trimestre de 2026. Por sectores, la agricultura, silvicultura y pesca aumentaron 3,58%, la industria y la construcción 8,92%, y los servicios 8,18%.