Impulsan la promoción comercial y la inversión entre empresas de Vietnam y Camboya

Phnom Penh (VNA) – El Comité Popular de la provincia altiplana de Lam Dong, en colaboración con la Embajada de Vietnam en Camboya, organizó recientemente en Phnom Penh la conferencia “Promoción del comercio, turismo e inversión de Lam Dong 2026”, con el objetivo de fortalecer la conexión entre empresas de ambos países, impulsar el comercio y fomentar un desarrollo turístico sostenible y mutuamente beneficioso.



La conferencia contó con la participación de autoridades de la Embajada de Vietnam en Camboya, representantes de los ministerios de Comercio y Turismo, la Cámara de Comercio de Camboya, la Asociación de Empresarios Vietnam-Camboya (VCBA), organismos provinciales de Lam Dong y más de 100 empresas locales.



En su discurso, el encargado de Negocios de la Embajada de Vietnam en Camboya, Nguyen Huu Phu, destacó que el evento es una iniciativa práctica que contribuye al fortalecimiento de la cooperación económica entre Vietnam y Camboya. La organización de la conferencia por parte de Lam Dong refleja una visión proactiva y un firme compromiso con la expansión de la cooperación internacional y la diversificación de mercados y socios, resaltó.



También señaló que la amistad tradicional y la cooperación integral entre ambos países continúan consolidándose, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión, con la meta de alcanzar un volumen comercial de 20.000 millones de dólares.



Sobre el potencial de Lam Dong, el subsecretario del Comité Partidista provincial, Bui Thang indicó que la provincia ocupa una posición estratégica, siendo un punto central del corredor económico Este-Oeste, que conecta las dinámicas regiones económicas del oeste de Vietnam con el este de Camboya.



Tras la fusión territorial, Lam Dong se ha convertido en una entidad económica completa, desarrollando una cadena de valor que abarca desde la producción y procesamiento hasta la logística, centrada en industria moderna, agricultura de alta tecnología y servicios turísticos de calidad, todo ello con respeto al medio ambiente y a la identidad cultural local.



En su intervención, el vicepresidente y secretario general de la VCBA, Heng Li Hong, calificó la conferencia como una actividad estratégica y práctica, que no solo promociona la región, sino que también refleja un espíritu proactivo en la conexión y búsqueda de socios para expandir el espacio de desarrollo.



Puntualizó que Lam Dong cuenta con fortalezas en agricultura y turismo, mientras que Camboya es un mercado prometedor en consumo, servicios, turismo y distribución moderna, ofreciendo oportunidades para nuevas alianzas y proyectos que profundicen la amistad entre ambos países.



Heng Li Hong subrayó que la VCBA actúa como un puente confiable y aliado estratégico de las empresas de ambos países, y continuará apoyando y promoviendo actividades de conexión comercial, turística e inversionista, compartiendo información de mercado y facilitando una cooperación efectiva entre Lam Dong y la comunidad empresarial camboyana.



Durante la conferencia, los participantes presentaron ponencias para identificar necesidades, plantear problemas y proponer soluciones que fortalezcan la inversión, el comercio y la cooperación bilateral. Además, se realizaron discusiones para que las empresas compartieran experiencias, objetivos de desarrollo y oportunidades de colaboración.



El evento incluyó la firma de un memorando de entendimiento entre el Centro de Promoción de Inversión, Comercio y Turismo de Lam Dong y la aerolínea Air Cambodia para estudiar y promover vuelos directos entre Phnom Penh y Lam Dong. Asimismo, empresas turísticas de ambos países firmaron acuerdos de cooperación y presentaron productos destacados, como café, alcachofa, productos agrícolas y servicios turísticos típicos de Da Lat.



El empresario camboyano Sambath Karuna, director ejecutivo de la compañía de importación y exportación Special Trust, señaló que Lam Dong tiene un gran potencial en agricultura tecnológica y turismo, y que ambos países pueden cooperar en producción, exportación agrícola y desarrollo turístico, aprovechando paisajes naturales similares para atraer más visitantes.



Tras la fusión territorial, Lam Dong se ha convertido en una provincia de gran extensión, población numerosa y condiciones naturales diversas, conocida como un “Vietnam en miniatura”. La conferencia marcó un avance significativo en la cooperación económica Vietnam-Camboya, facilitando la conexión directa entre empresas y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo sostenible./.

VNA