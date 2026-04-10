Vietnam y Camboya consolidan amistad y cooperación

Phnom Penh (VNA) En el marco de su visita oficial a Camboya, el miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy con el primer ministro anfitrión, Hun Manet.

Al intervenir en el encuentro, Tran Cam Tu expresó su confianza en que bajo el liderazgo decidido del Gobierno, encabezado por Hun Manet, Camboya seguirá alcanzando cifras de crecimiento económico impresionantes, contribuyendo a los grandes e integrales éxitos de Camboya en el futuro y a la implementación de sus objetivos establecidos.

También valoró altamente la estrecha cooperación entre los dos Gobiernos en los últimos tiempos. Se espera que las relaciones entre los Partidos y Gobiernos de los dos países se desarrollen cada día más fructíferas, reiteró.

Vietnam respeta y da alta prioridad a la consolidación y el desarrollo de las relaciones de amistad tradicional y la cooperación integral con Camboya, considerando esto un activo compartido invaluable para ambas naciones, con importancia estratégica para la estabilidad y el desarrollo de cada uno, apuntó.

A la vez, Hun Manet dio una calurosa bienvenida al camarada Tran Cam Tu y a la delegación vietnamita en su visita oficial a Camboya y felicitó al país vecino por perfeccionar recientemente su aparato de liderazgo de alto nivel tras el XIV Congreso Nacional del PCV y la elección de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reúne con el primer ministro camboyano, Hun Manet. (Fuente: VNA)

Formuló votos porque bajo el sabio liderazgo del PCV, encabezado por el secretario general y presidente de la República, To Lam, el país logrará un crecimiento de dos dígitos, cumpliendo su objetivo de convertirse en un estado en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto para 2030, y en una nación desarrollada con altos ingresos en 2045.

En la ocasión, ambas partes acordaron que la visita de Estado de To Lam a Camboya en febrero de 2026 y la reunión entre los líderes de PCV, CPP y Partido Popular Revolucionario de Laos han contribuido a reforzar la confianza política, la cooperación estratégica y abrir orientaciones de colaboración entre los países en la nueva etapa, por los intereses de las personas y por la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región.

Se informaron mutuamente sobre la situación en sus respectivos países y coincidieron en que, en el contexto de los acontecimientos complejos e impredecibles en el mundo y en la región, las relaciones de cooperación y la estrecha solidaridad entre Vietnam y Camboya, así como entre Camboya, Laos y Vietnam, deben reforzarse más que nunca.

Con el fin de profundizar aún más las buenas relaciones de vecindad, la amistad tradicional, la cooperación integral y la sostenibilidad a largo plazo entre los Partidos y los dos países, abogaron por fortalecer continuamente la confianza política, concretar los resultados de la mencionada visita de Estado de To Lam y los resultados de la reunión de los Comités Centrales de PCV y PCC en febrero de 2026, incluyendo la elaboración y firma de un programa de acción conjunto para implementar los compromisos y acuerdos de alto nivel.

Además, hicieron hincapié en la importancia de aumentar el intercambio y contactos a alto nivel, así como impulsar aún más la cooperación entre los Ministerios, ramas, localidades e intercambio popular.

Resulta necesario intensificar la conexión en materias de comercio, inversión, infraestructura, finanzas, banca y cadenas de suministro; crear condiciones favorables a las actividades empresariales con vistas a elevar pronto la transacción mercantil bilateral a 20 mil millones de dólares, de conformidad con el potencial, las fortalezas y el nivel de integración de las dos economías, consideraron.

Asimismo, los dirigentes abordaron el fortalecimiento de la colaboración en educación –formación y la lucha contra la delincuencia, incluida la transfronteriza; al mismo tiempo, acordaron a trabajar juntos para construir una frontera común pacífica, amistosa, cooperativa y de desarrollo sostenible, entre otros aspectos.

Tran Cam Tu propuso que ambas partes coordinaran estrechamente la preparación y organización de actividades para conmemorar el 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya (24 de junio de 1967 - 24 de junio de 2027), honrando así los grandes valores históricos de la amistad tradicional, la solidaridad y la asistencia mutua entre los dos países./.