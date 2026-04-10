Dirigente partidista vietnamita presencia firma de documentos de cooperación con Camboya

Phnom Penh (VNA)- El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y el vicepresidente del Partido Popular de Camboya (CPP) y jefe del Comité Permanente del Comité Central del CPP, Say Chhum, presenciaron hoy en Phnom Penh la entrega de documentos de cooperación entre localidades de los dos países.



El acto de entrega se efectuó en el marco de la visita oficial a Camboya de Tran Cam Tu, bajo la presencia de representantes de las delegaciones de alto nivel de los dos países.



Los documentos de cooperación incluyen memorandos de entendimiento entre las autoridades de la provincia vietnamita de Gia Lai y de las ciudades laosianas de Ratanakiri, Preah Vihear y Stung Treng.



En el ámbito económico, Vietnam es el tercer socio comercial más grande de Camboya a nivel mundial y el mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Las relaciones entre Vietnam y Camboya están experimentando avances significativos. La confianza política se ha consolidado firmemente sobre la base de los principios acordados a alto nivel.



En el ámbito económico, Vietnam es el tercer socio comercial más grande de Camboya a nivel mundial y el mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Actualmente, Vietnam cuenta con 229 proyectos de inversión en Camboya, con un capital total cercano a los 3 mil millones de dólares, centrados en sectores clave como la agricultura, telecomunicaciones, banca y energía. Estos proyectos no solo generan beneficios económicos, sino que también crean empleos y contribuyen al desarrollo socioeconómico de las regiones locales.



La cooperación en defensa y seguridad entre ambos países continúa fortaleciéndose, desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad en la zona fronteriza. Las áreas de cultura y sociedad, ciencia y tecnología, así como los intercambios entre pueblos, se están promoviendo de manera más activa, especialmente en lo que respecta a la cooperación entre las localidades fronterizas. /.

VNA