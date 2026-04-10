Dirigente partidista de Vietnam dialoga con Hun Sen en su visita a Camboya

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy con el jefe de Estado interino, presidente del Partido Popular de Camboya (PPC) y titular del Senado de este país, Hun Sen.



En el encuentro, efectuado en el marco de su actual visita oficial a Camboya, Cam Tu transmitió saludos y cálidas felicitaciones del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, así como de otros altos dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam a Hun Sen, con motivo del Año Nuevo Chol Chhnam Thmey.



Manifestó su confianza en que, bajo el reinado del rey Norodom Sihamoni, el liderazgo del PPC encabezado por Hun Sen y el Gobierno dirigido por el primer ministro Hun Manet, Camboya continuará logrando grandes y amplios avances en 2026, cumpliendo con éxito sus objetivos de desarrollo, mejorando la vida de su población y elevando cada vez más su posición en la región y en el mundo.

En la reunión. (Foto: VNA)

Por su parte, Hun Sen afirmó que esta visita de Cam Tu constituye una vívida muestra del desarrollo sólido y duradero de las relaciones bilaterales.



El líder camboyano extendió sus felicitaciones a To Lam y a otros dirigentes clave de Vietnam recientemente elegidos por la Asamblea Nacional de la XVI legislatura.



Expresó su convicción de que, bajo el liderazgo de To Lam, el pueblo vietnamita cumplirá con éxito la Resolución del XIV Congreso del Partido, alcanzando el objetivo de convertirse en un país en desarrollo con industria moderna e ingreso mediano alto para 2030, y materializando la visión de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



Hun Sen subrayó que el desarrollo fuerte, estable y sostenible de Vietnam no solo es de gran importancia para el propio país, sino que también contribuye positivamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo de la región, incluida Camboya.



En esta ocasión, Hun Sen reiteró su profundo agradecimiento por el apoyo sincero y solidario del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam a Camboya, no solo por ayudar a liberar al país del régimen genocida de los Jemeres Rojos, sino también por contribuir a su reconstrucción, desarrollo y edificación nacional. Destacó que, sin la ayuda y el sacrificio de Vietnam, no existiría la Camboya de hoy.



Los dos dirigentes expresaron su satisfacción por el desarrollo sólido e integral de las relaciones entre ambos Partidos y países en todos los ámbitos, en beneficio tangible de sus pueblos.



El dirigente anfitrión afirmó que Camboya, Vietnam y Laos son inseparables, y que, aunque existen diversos mecanismos de cooperación, es necesario seguir estudiando nuevos marcos para contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.



En cuanto a las orientaciones futuras, Cam Thu propuso que ambas partes continúen consolidando la confianza política como factor central y eje rector de toda la relación bilateral; mantengan intercambios regulares, sustanciales y eficaces, especialmente a nivel de alto nivel y a través de los canales del Partido y del Estado, a fin de fortalecer el intercambio de puntos de vista, compartir visiones estratégicas y abordar oportunamente los asuntos emergentes.



Asimismo, sugirió intensificar la vinculación económica entre ambos países, centrarse en eliminar obstáculos, promover el desarrollo de las zonas fronterizas, impulsar las exportaciones, fortalecer la conectividad de infraestructuras y facilitar la cooperación entre localidades fronterizas y el intercambio pueblo a pueblo, así como aumentar la complementariedad entre ambas economías mediante el fortalecimiento de las cadenas de producción y suministro y el aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada país.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, (izquierda) se reúne con el jefe de Estado interino, presidente del Partido Popular de Camboya y titular del Senado, Hun Sen. (Foto: VNA)

Hun Sen subrayó que, en un contexto internacional y regional complejo e impredecible, ambos países deben fortalecer la solidaridad basada en la amistad tradicional y ampliar la cooperación en economía, comercio e inversión.



A su vez, Cam Tu reafirmó que el Partido y el Estado de Vietnam conceden gran importancia al desarrollo de las relaciones con Camboya, apoyan firmemente el desarrollo próspero del país y están dispuestos a brindar apoyo en la medida de sus posibilidades, así como a compartir experiencias para el desarrollo conjunto en beneficio de ambos pueblos y por la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.



Ambas partes acordaron reforzar la cooperación en defensa y seguridad, mantener el principio de no permitir que ninguna tercera parte utilice el territorio de un país para actuar contra el otro, y completar pronto la labor de demarcación y señalización fronteriza, contribuyendo a construir una frontera de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo.



Subrayaron la necesidad de intensificar la labor de educación y divulgación entre todos los sectores sociales, especialmente entre los jóvenes, sobre la tradición de solidaridad entre ambos Partidos, Estados y pueblos, y coincidieron en reforzar la coordinación para combatir cualquier intento de distorsión, incitación o división de las relaciones de amistad entre Vietnam y Camboya.



También estuvieron de acuerdo en organizar de manera solemne las actividades conmemorativas por el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales en 2027./.