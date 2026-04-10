Efectúan en Phnom Penh ceremonia de bienvenida a alto dirigente partidista de Vietnam

Phnom Penh (VNA)- Una ceremonia oficial de bienvenida a Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, junto con la delegación que lo acompaña, se realizó hoy en Phnom Penh bajo la presidencia de la titular de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary.



Inmediatamente después de la ceremonia, ambos líderes mantuvieron conversaciones.



En los últimos tiempos, las relaciones entre Vietnam y Camboya registraron avances sólidos, con una confianza política cada vez más consolidada sobre los principios acordados en los niveles más altos.



La visita oficial de Cam Tu se produce en un contexto de especial significado para ambos países: Vietnam acaba de celebrar con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares a todos los niveles, consolidando su aparato de liderazgo e implementando nuevas orientaciones de desarrollo; mientras tanto, Camboya se prepara para celebrar el Chol Chnam Thmay, su Año Nuevo tradicional.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary (Foto: VNA)



Los vínculos entre ambos países se construyen actualmente sobre tres pilares principales: una alta confianza política, una cooperación económica profunda y amplia, y un intercambio pueblo a pueblo cada vez más estrecho.



Sobre esta base, la visita de la delegación vietnamita contribuye a impulsar la implementación de los compromisos de alto nivel, garantizando la continuidad y eficacia de los mecanismos de cooperación; fortalecer la conectividad económica, especialmente en los sectores de infraestructura de transporte, energía y transformación digital; ampliar la colaboración en educación, formación y desarrollo de recursos humanos de alta calidad; y, al mismo tiempo, potenciar el intercambio entre ciudadanos, especialmente entre las generaciones jóvenes.



El viaje no solo tiene un significado diplomático, sino que también representa un hito importante que coadyuva a orientar y profundizar las relaciones entre Vietnam y Camboya en el futuro./.