Política

Dirigente partidista vietnamita llega a Camboya para visita oficial

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, inicia visita oficial a Camboya para fortalecer la cooperación bilateral y los lazos políticos entre ambos países.

Funcionarios del Partido Popular de Camboya dan la bienvenida al miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu (Foto: VNA)
Funcionarios del Partido Popular de Camboya dan la bienvenida al miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) - El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, llegó la noche del 9 de abril (hora local) a Phnom Penh para iniciar una visita oficial al Reino de Camboya, por invitación de Samdech Say Chhum, vicepresidente del Partido Popular de Camboya (CPP) y jefe del Comité Permanente de su Comité Central.

En el Aeropuerto Internacional Techo, la delegación vietnamita fue recibida por Som Soeun, miembro del Comité Permanente y jefe del Comité de Organización del Comité Central del CPP; Keo Baphom, miembro del Comité Central del Partido, jefe del Comité de Investigación de Historia del CPP y ministro adjunto al Primer Ministro; y Keo Lyhul, director del Departamento de Administración de la Oficina del Comité Central del CPP.

Por la parte vietnamita, acudieron el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, junto con funcionarios de la misión diplomática y representantes de la comunidad vietnamita en el país.

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Acto de bienvenida en el Aeropuerto Internacional Techo (Foto: VNA)

Se trata de la primera visita oficial de Tran Cam Tu a Camboya, que tiene lugar en un contexto de especial relevancia política y cultural, cuando el pueblo camboyano se prepara para celebrar el Año Nuevo tradicional Chol Chhnam Thmey y Vietnam culminó con éxito el XIV Congreso del Partido, así como las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031.

Las relaciones entre Vietnam y Camboya continúan desarrollándose de manera positiva. Vietnam es actualmente el tercer socio comercial de Camboya a nivel mundial y el mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En 2025, el comercio bilateral superó los 11,3 mil millones de dólares, un incremento cercano al 12% respecto al año anterior.

Vietnam mantiene además 229 proyectos de inversión en Camboya, con un capital total cercano a los tres mil millones de dólares, concentrados en sectores clave como la agricultura, las telecomunicaciones, la banca y la energía.

Durante la visita, Tran Cam Tu sostendrá encuentros con dirigentes de alto nivel de Camboya para intercambiar sobre orientaciones destinadas a impulsar la cooperación integral y profundizar los vínculos bilaterales. Asimismo, se reunirá con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad coterránea residente en el país vecino./.

VNA
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