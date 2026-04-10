Vietnam y Camboya refuerzan cooperación parlamentaria

Phnom Penh (VNA)- El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se reunió hoy en Phnom Penh con la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, en el marco de su visita oficial al país vecino.



En la cita, el visitante afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre recuerdan, valoran y aprecian los sinceros afectos, el valioso apoyo y la gran ayuda brindados por generaciones de líderes y ciudadanos camboyanos para fortalecer la buena vecindad, la amistad tradicional y la cooperación integral y sostenible a largo plazo entre ambas naciones.



Vietnam otorga una alta prioridad a las relaciones con Camboya y continuará apoyando una mayor cooperación entre ambos Parlamentos, aseveró.



Tras felicitar a Camboya por sus recientes logros, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Popular de este país, el pueblo camboyano seguirá cosechando éxitos en la construcción y el desarrollo de una nación pacífica, estable, independiente y próspera.



En respuesta, Khuon Sudary felicitó a Vietnam por la exitosa celebración del XIV Congreso Nacional del Partido, las elecciones a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031, así como por el primer período de sesiones de la XVI Legislatura, en la que se eligieron a figuras clave del liderazgo.



También extendió congratulaciones a Vietnam por sus recientes logros a pesar de las fluctuaciones globales y regionales, y aplaudió sus esfuerzos por reorganizar y racionalizar el aparato estatal. Sostuvo su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por el secretario general y presidente, To Lam, el país continuará impulsando su desarrollo socioeconómico para convertirse en una nación industrial de ingresos medianos altos para 2030 y en una desarrollada de altos ingresos para 2045.



La dirigente anfitriona manifestó su gratitud al Partido, el Estado, el Ejército y el pueblo de Vietnam por haber ayudado a Camboya a escapar del régimen genocida en 1979, y por su continuo apoyo a la construcción y el desarrollo nacional. Subrayó el papel de ambos Parlamentos en la promoción de las relaciones bilaterales, con el mantenimiento de intercambios a todos los niveles, incluyendo entre grupos parlamentarios de amistad, diputados jóvenes y mujeres, para compartir experiencias en materia de legislación, supervisión y toma de decisiones.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



En medio de la compleja e impredecible situación global y regional, patentizó que la amistad y la solidaridad entre ambos países permanecen inquebrantables, y reiteró su esperanza de que ambas partes continúen reforzando la solidaridad, manteniendo consultas periódicas y coordinando estrechamente para salvaguardar sus intereses legítimos, al tiempo que se consolida un entorno pacífico y estable para el desarrollo.



En la reunión, ambas partes elogiaron el sólido, sustancial y eficaz desarrollo de las relaciones bilaterales en los últimos años en todos los ámbitos, y manifestaron su confianza en que los lazos entre los dos Partidos y países seguirán fortaleciéndose en beneficio de sus pueblos, en aras de la paz y la estabilidad regionales y mundiales. Ratificaron la estrecha coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, especialmente en los foros parlamentarios regionales e internacionales.



En cuanto a la cooperación futura, Tran Cam Tu propuso mantener intercambios regulares de alto nivel y mecanismos de cooperación bilateral en todos los canales, incluidas las reuniones anuales entre el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y el Comité Permanente del Comité Central del Partido Popular de Camboya, así como intercambios entre los líderes de los dos órganos legislativos y en el marco de Camboya-Laos-Vietnam, para consolidar aún más la confianza política.



Asimismo, hizo un llamamiento a la estrecha coordinación entre los dos Parlamentos en la implementación de los acuerdos de cooperación y en la promoción de la supervisión para garantizar que los ministerios, sectores, localidades y empresas cumplan eficazmente los tratados y acuerdos firmados, manteniendo la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales.



Ambas partes acordaron intensificar la conectividad entre sus dos economías de manera integral, sostenible y mutuamente beneficiosa, fortalecer los vínculos en comercio, inversión, infraestructura, finanzas, banca y cadenas de suministro, y crear condiciones favorables para que las empresas amplíen su cooperación, con el objetivo de elevar pronto el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares, en consonancia con su potencial, fortalezas y nivel de conectividad económica.



Remarcaron que la cooperación en defensa y seguridad es uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales y acordaron impulsar los lazos en este ámbito, incluyendo el respeto al principio de no permitir que ningún tercero utilice el territorio de un país contra el otro, contribuyendo así a la construcción de una frontera de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo acorde con los intereses a largo plazo de ambos países./.