Conectan a la red eléctrica nacional la Unidad 1 de la central térmica Quang Trach 1

Hanoi (VNA) – La Unidad 1 de la central térmica Quang Trach 1 fue conectada con éxito por primera vez a la red eléctrica nacional el 12 de abril, marcando un hito clave de cara a su entrada en operación comercial para mayo y contribuyendo a aliviar la presión de suministro durante el período de máxima demanda en verano, según el Grupo Electricidad de Vietnam (EVN en inglés).

La conexión forma parte del proceso de puesta en marcha, que incluye pruebas, calibración y verificación de los sistemas y equipos antes de su operación oficial. En esta fase, la unidad fue sincronizada con la red nacional, mientras la turbina, el generador y los sistemas de control fueron sometidos a evaluaciones técnicas conforme a los procedimientos establecidos.

Los resultados iniciales muestran que los principales parámetros técnicos cumplen con las especificaciones de diseño y que la unidad funciona de manera segura y estable, sentando las bases para las siguientes pruebas y la aceptación final antes de su operación comercial.

Este avance marca la transición del proyecto de la fase de construcción a la de operación de prueba, al tiempo que evidencia la capacidad del inversor, la junta de gestión del proyecto y los contratistas para ejecutar una obra energética de gran escala según el calendario previsto.

Una vez completada, la central, que consta de dos unidades con una capacidad total de 1.403 MW, aumentará significativamente el suministro eléctrico al sistema nacional, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

Como proyecto clave dentro del plan de desarrollo energético de Vietnam, Quang Trach 1 está llamado a desempeñar un papel importante en la garantía de la seguridad energética nacional y en el impulso hacia un sistema energético más sostenible./.