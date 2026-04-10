Acuerdo de inversión firmado para la central eléctrica de GNL y el proyecto del muelle de Ca Na

Khanh Hoa (VNA) –Un acuerdo de inversión para la central eléctrica de GNL de Ca Na y un acuerdo de crédito para la Fase 1 del Complejo del Muelle de Ca Na, en la provincia central de Khanh Hoa, se firmó hoy, por un valor total superior a 2,3 mil millones de dólares.



La ceremonia de firma se celebró en el complejo turístico Anara Binh Tien, en la comuna de Cong Hai, con la participación de altos funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio y del Comité Popular de Khanh Hoa, así como representantes del consorcio Trungnam-Sideros River y de diversas empresas nacionales e internacionales vinculadas.



Se trata del primer proyecto de energía de GNL seleccionado mediante un proceso de licitación internacional en el marco del VIII Plan Nacional de Desarrollo Energético, con el objetivo de fortalecer el suministro eléctrico y la infraestructura, y garantizar la seguridad energética nacional, en línea con la Resolución 70 del Buró Político, del 20 de agosto de 2025, sobre la seguridad energética nacional hasta 2030, con visión a 2045.



Para Khanh Hoa, este proyecto no solo supone una instalación de generación eléctrica a gran escala, sino también un motor para el desarrollo de industrias, servicios e infraestructuras vinculadas al sector energético.



Se espera que el proyecto Ca Na LNG amplíe la cadena de valor energético, eleve la competitividad y contribuya a la formación progresiva de un centro estratégico de GNL para las regiones central y sur, aprovechando las ventajas del puerto de aguas profundas y las condiciones geológicas estables de la zona.

El Complejo del Muelle de Ca Na en la primera fase. (Fuente: VNA)





El proyecto contempla la construcción de una central de turbinas de gas de ciclo combinado alimentada por GNL, con una capacidad de 1.500 MW, que se prevé genere alrededor de 9.000 millones de kWh anuales para el sistema eléctrico nacional. También incluirá un sistema de almacenamiento y regasificación de GNL con capacidad de entre 1 y 1,2 millones de toneladas al año, un tanque de almacenamiento de 220.000 metros cúbicos, una terminal de importación de GNL, un rompeolas oriental de 2.400 metros y otras infraestructuras auxiliares.



Con una superficie total de 139 hectáreas - más de 28 hectáreas terrestres y más de 111 hectáreas de superficie acuática -, la inversión estimada asciende a unos 2,18 mil millones de dólares. Se prevé que la planta entre en operación en 2030.



Durante la ceremonia, también se firmó un acuerdo de crédito por unos 120 millones de dólares entre Ca Na General Port JSC y el Banco de Desarrollo de Vietnam (VDB) para la Fase 1 del Complejo Portuario de Ca Na, como parte del proyecto del Puerto General de Ca Na.



El desembolso está previsto antes del 30 de junio de 2027. Este acuerdo refleja una estrategia de inversión a largo plazo y una visión de desarrollo sostenible para un complejo integrado de energía, logística, puerto y zona industrial verde, impulsado por el Grupo Trungnam. El Puerto General de Ca Na está diseñado como un puerto de aguas profundas capaz de recibir buques de entre 300.000 y 500.000 toneladas.



Nguyen Tam Thinh, presidente del Grupo Trungnam, señaló que la firma del acuerdo constituye un paso clave en el cumplimiento del compromiso de las empresas nacionales con los grandes proyectos estratégicos de la región y del país, en línea con la Resolución 68-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del sector económico privado, del 4 de mayo de 2025, así como con la estrategia de desarrollo de la provincia de Khanh Hoa para la nueva etapa.



Con cerca de 1,6 GW de energías renovables ya conectadas a la red nacional, el Grupo Trungnam continúa impulsando proyectos energéticos de gran escala, con una visión a largo plazo orientada a expandir la infraestructura de GNL y avanzar hacia la producción de hidrógeno y amoníaco (NH3) en el futuro./.