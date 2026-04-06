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Provincia de Khanh Hoa capacita expertos para industria nuclear en Vietnam

Al identificar la energía nuclear como un sector estratégico de alta tecnología, la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa prioriza las tareas de capacitación de un equipo de expertos y gerentes que cumplan con los estándares internacionales.

La Central Nuclear Ninh Thuan 1 se ubica en la comuna de Phuoc Dinh (provincia de Khanh Hoa). (Fuente: VNA)
La Central Nuclear Ninh Thuan 1 se ubica en la comuna de Phuoc Dinh (provincia de Khanh Hoa). (Fuente: VNA)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) Al identificar la energía nuclear como un sector estratégico de alta tecnología, la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa prioriza las tareas de capacitación de un equipo de expertos y gerentes que cumplan con los estándares internacionales.

Esto se considera un requisito indispensable para garantizar la seguridad energética nacional y el funcionamiento seguro de los proyectos nucleares en el nuevo contexto.

El Primer Ministro emitió la Decisión n.º 1012/QD-TTg, por la que aprueba un proyecto de formación a gran escala y moviliza a 11 instituciones educativas clave para preparar el funcionamiento seguro de las centrales nucleares en el período 2030-2035.

Se estima que para 2030, Vietnam necesitará aproximadamente 4.000 personas altamente cualificadas para prestar servicio directo a las centrales eléctricas de Ninh Thuan 1 y Ninh Thuan 2.

Entre ellos, capacitará a 120 profesores en diversas disciplinas para que se desempeñen en gestión, investigación y docencia.

Durante el período 2031-2035, todo el país capacitará y desarrollará recursos humanos adicionales para satisfacer las necesidades reales de las centrales.

El Departamento de Asuntos Internos de la provincia de Khanh Hoa está revisando los puestos de trabajo y los estándares de los títulos laborales para cumplir con los requisitos de la administración estatal en el ámbito de la energía nuclear.

Con base en esto, las autoridades elaborarán políticas de reclutamiento, admisión, remuneración y creación de un entorno laboral favorable para atraer a expertos e ingenieros.

La oferta de recursos humanos para el sector de la energía nuclear también debe ser "especial", explicó Vo Chi Vuong, director del Departamento de Asuntos Internos de la provincia de Khanh Hoa.

Resulta necesario la preparación temprana de un equipo altamente cualificado de ingenieros, expertos y gerentes, formados en las especialidades adecuadas, con conocimientos profundos y que cumplan con los estándares internacionales, detalló. Se trata de un requisito indispensable para que Vietnam acceda y desarrolle la energía nuclear de forma segura, eficiente y sostenible, reiteró.

De acuerdo con el Departamento de Industria y Comercio de Khanh Hoa, los proyectos de las centrales nucleares Ninh Thuan 1 (comuna de Phuoc Dinh) y Ninh Thuan 2 (comuna de Vinh Hai) son obras nacionales clave y constituirán las primeras centrales nucleares de Vietnam.

Hasta la fecha, la limpieza de terrenos, una de las tareas más importantes en los proyectos de infraestructura a gran escala, ha dado resultados positivos.

En especial, los residentes de las zonas de reasentamiento de los dos proyectos han recibido apoyo, formación profesional y búsqueda de empleo, de conformidad con la normativa del Comité Popular de la provincia de Khanh Hoa.

El Centro Provincial de Servicios de Empleo ha colaborado periódicamente con las autoridades locales para evaluar las necesidades de formación profesional, ayudar a las personas en las zonas de proyectos a acceder a información sobre reclutamiento y organizar sesiones de empleo.

El desarrollo de la energía nuclear no solo implica un cambio en la estructura económica hacia una dirección ecológica y moderna, sino también la apertura de nuevas oportunidades de empleo, especialmente en puestos que requieren alta especialización y habilidades técnicas; entre otros aspectos relativos.

Esto también reafirma la determinación del país indochino de garantizar la seguridad energética y el desarrollo socioeconómico sostenible en el próximo período./.

VNA
#Khanh Hoa #expertos #energía nuclear
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Seguridad energética

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