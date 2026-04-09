Resolución 57 fortalece la gestión del sector científico-tecnológico

Hanoi, 09 abr (VNA) - Con base en las directrices de la Resolución 57 del Buró Político sobre el impulso a la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital, el modelo de gobernanza del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam se llevará a cabo de manera más decidida, orientándose hacia una gestión basada en resultados.

Luego de la fusión, la estructura organizativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam se ha racionalizado de manera significativa, mientras que la dirección y gestión también se han fortalecido notablemente.



El responsable de la cartera ha emitido 90 conclusiones oficiales con 263 directrices clave en diversos ámbitos, centradas en la reforma de la gobernanza interna, la transformación digital y el desarrollo científico-tecnológico.



Los métodos de trabajo han evolucionado, con la aplicación de inteligencia artificial en diversos procesos para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. Se ha implementado el principio de transparencia en el progreso, la responsabilidad y los resultados para fortalecer la disciplina y el desempeño en todo el sistema. Se ha generado un impulso positivo, con un aumento de los ingresos sectoriales de aproximadamente un 25% y una contribución al Producto Interno Bruto (PIB) que supera el 35%.



Según Chu Thuc Dat, subdirector de la Agencia Estatal de Tecnología e Innovación, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación establece mecanismos regulatorios de entorno de pruebas para evaluar nuevas tecnologías, productos y modelos de negocio. Las enmiendas a la Ley de Transferencia de Tecnología permiten al Estado adquirir y difundir tecnologías mediante la provisión gratuita, el trato preferencial o las licencias condicionales, lo que ayuda a las empresas a acceder a tecnologías avanzadas con mayor rapidez, reducir los costos de innovación y acelerar la comercialización.



La gestión de programas también está pasando del control de procesos a la evaluación basada en resultados. Se asignan tareas para abordar desafíos de desarrollo específicos vinculados a la productividad, el crecimiento y la competitividad, y se gestionan en una plataforma digital nacional unificada.



Le Anh Tuan, subdirector de la Agencia Nacional de Transformación Digital, afirmó que la gobernanza facilitadora en la transformación digital enfatiza el papel del Estado en la creación de instituciones, estándares, infraestructura compartida y mecanismos de coordinación, en lugar de la intervención directa. Las políticas flexibles buscan eliminar los obstáculos relacionados con las plataformas digitales, los estándares técnicos y las pruebas tecnológicas, junto con una mayor descentralización vinculada a la evaluación del desempeño.



El nuevo enfoque promueve una gobernanza en tiempo real basada en datos, centrada en los ciudadanos, las empresas y los organismos ejecutores, al tiempo que fomenta un ecosistema de innovación mediante el intercambio de infraestructura y datos, y el apoyo a modelos piloto.



El modelo de gobernanza del ministerio se está implementando a través de pilares clave, en particular el cambio de la preinspección a la postinspección, centrándose en la evaluación de resultados en lugar de intervenir en los métodos de implementación, lo que mejora la autonomía y la rendición de cuentas.



Un mecanismo de aceptación y reparto de riesgos representa un avance significativo, ya que permite a las organizaciones que utilizan fondos estatales evitar el reembolso si se siguen estrictamente los procedimientos a pesar de no alcanzar los resultados esperados, lo que fomenta la experimentación audaz y la innovación.



La transformación digital en la administración avanza mediante una plataforma digital nacional para la gestión de actividades de ciencia, tecnología e innovación, lo que permite un seguimiento transparente y una asignación presupuestaria basada en datos.



Nuevos mecanismos financieros y de gestión de activos reducen los trámites administrativos al otorgar automáticamente los derechos de propiedad y uso de los resultados de la investigación a las organizaciones anfitrionas y al aplicar modelos de financiación basados en productos que amplían la autonomía. Las políticas de participación en los beneficios garantizan a los autores al menos el 30 % de los ingresos por comercialización, a la vez que recompensan a quienes contribuyen a la transferencia de tecnología.



Al situar a las empresas en el centro del ecosistema de innovación, el Estado está pasando de ser regulador a facilitador mediante incentivos fiscales, apoyo a los intereses, financiación para la adopción de tecnología e infraestructura de investigación compartida. También actúa como "primer comprador" de productos estratégicos de investigación y tecnología que abordan los desafíos nacionales, al tiempo que introduce mecanismos especiales para atraer talento, incluyendo puestos de ingeniero jefe con remuneración negociada e incentivos personalizados.



El ministerio orienta a las localidades en la implementación de programas de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital alineados con objetivos de crecimiento de dos dígitos, incluyendo centros provinciales de innovación, modelos de entornos de pruebas regulatorios y servicios de telecomunicaciones mejorados.



Tras un año de consolidación, la transición a una gobernanza facilitadora no solo supone una reforma operativa, sino también un cambio en la concepción del desarrollo. Con una mayor autonomía y una gestión controlada del riesgo, se prevé que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se conviertan en motores clave de un crecimiento rápido y sostenible en los próximos años./.