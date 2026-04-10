Economía

Vietnam garantiza suministro de combustible de aviación para temporada alta de feriados

Vietnam asegura combustible Jet A-1 para vuelos en feriados, mientras evalúa medidas ante el alza de costos y precios del sector aéreo.

Un avión en el Aeropuerto Internacional Cat Bi, en la ciudad de Hai Phong (Foto: VNA)
Un avión en el Aeropuerto Internacional Cat Bi, en la ciudad de Hai Phong (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam ha asegurado el suministro de combustible de aviación Jet A-1 para cubrir la demanda hasta finales de abril, garantizando así las operaciones de las aerolíneas durante el periodo de alta demanda por los feriados del 30 de abril y el 1 de mayo, informó Do Hong Cam, subdirector de la Autoridad Nacional de Aviación Civil.

En una rueda de prensa ordinaria del Ministerio de Construcción, celebrada el 9 de abril, el funcionario explicó que las empresas proveedoras de combustible están intensificando las negociaciones, la búsqueda de nuevas fuentes de suministro tanto nacionales como internacionales, así como el refuerzo de la capacidad de reserva y coordinación para garantizar la estabilidad operativa del sector aéreo.

Por su parte, las autoridades reguladoras han propuesto al Ministerio de Construcción trasladar al Gobierno un paquete de medidas de apoyo, entre ellas políticas urgentes como la reducción de impuestos y tasas para aliviar la presión sobre empresas y ciudadanos.

En relación con una posible revisión del precio máximo de los billetes aéreos nacionales, el Ministerio de Construcción ha encargado a la Autoridad realizar un estudio detallado, asegurando el cumplimiento de la Ley de Precios y la Ley de Aviación Civil, al tiempo que se evalúa el impacto en el mercado y los pasajeros.

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Un avión en el Aeropuerto Internacional Cat Bi, en la ciudad de Hai Phong (Foto: VNA)


Ante la volatilidad de los precios del combustible, también se estudian mecanismos de gestión alternativos, basados en experiencias internacionales y consultas con las aerolíneas. Además de un eventual ajuste del techo tarifario, se analiza la posibilidad de aplicar recargos por combustible.

El funcionario subrayó que las medidas deben equilibrar los intereses de las empresas y los consumidores, evitando impactos negativos en el mercado y contribuyendo a la estabilidad socioeconómica.

Actualmente, el combustible representa entre el 35% y el 40% de los costes operativos de las aerolíneas. A ello se suma la restricción o cierre de espacios aéreos en Oriente Medio, que ha obligado a las compañías a reajustar rutas y aumentar gastos.

En este contexto, los costes operativos de Vietnam Airlines han aumentado entre un 50% y un 60%, mientras que Vietjet Air registra unos 75,9 millones de dólares adicionales cada mes por el impacto del precio del combustible y los cambios operativos. Por su parte, Sun Phu Quoc Airways ha reportado un incremento del 30% en sus costes./.

VNA
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