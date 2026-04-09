Vietnam busca controlar inflación ante subida del precios de los combustibles

Hanoi (VNA) Ante la volatilidad e imprevisibilidad de los precios mundiales del combustible, se prevé que las presiones inflacionarias persistan en los próximos meses en Vietnam, lo que exige una estrecha coordinación entre las agencias reguladores y la comunidad empresarial para controlar los precios y mantener el crecimiento económico.





Los precios del combustible están impulsando el aumento del IPC





Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas de Vietnam demuestran que el índice de precios al consumidor (IPC) del país en marzo pasado reflejó un aumento de 1,23 en comparación con el mes anterior; un incremento de 2,44% frente el diciembre de 2025 y una subida interanual de 4,65%.

Este es el mayor crecimiento registrado en marzo en los últimos cinco años, lo que indica un claro aumento de la presión inflacionaria, señaló la fuente.

La principal razón radica en el incremento de los precios internos de la gasolina y el patróleo, en consonancia con la tendencia del mercado mundial, junto con el aumento de los costes de las materias primas y el transporte, informó.

La subida de los precios de la energía ha conllevado a un incremento de los costes de producción y logística, lo que a su vez se ha extendido a muchos otros bienes y servicios, declaró la entidad.

De los 11 principales grupos de bienes y servicios de consumo, 9 registraron aumentos de precios, especialmente el transporte, con un incremento del 12,85 %.

Esto se debió directamente al aumento del 29,72 % en los precios de la gasolina y del 57,03 % en los del diésel, en medio de las interrupciones en el suministro energético mundial causadas por los conflictos en Medio Oriente.

El aumento de los precios del combustible ha provocado una tendencia alcista en los costos del transporte, lo que ha generado un fuerte incremento en los precios del transporte de pasajeros, sobre todo el transporte aéreo subió más del 23%, el ferroviario casi un 14% y el marítimo más del 6%,.

Por otro lado, el grupo de alimentos y bebidas experimentó un descenso del 0,59%, con una caída de los precios de los alimentos del 1,41%, lo que contribuyó a frenar el aumento del IPC.

Mantener la estabilidad de precios



En el primer trimestre de 2026, el IPC aumentó un 3,51% interanual, mientras que la inflación subyacente subió un 3,63%, cifra superior al IPC general. Es evidente que la presión inflacionaria persiste y requiere un seguimiento exhaustivo.

La mencionada Oficina evaluó que si los precios del petróleo siguen subiendo debido a las tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente, el IPC podría incrementar entre uno y dos puntos porcentuales, y esto dificultaría el cumplimiento del objetivo de la Asamblea Nacional de Vietnam de mantener la inflación por debajo del 4,5 % para 2026.

En medio de las complejas e impredecibles fluctuaciones de los precios mundiales de la energía, Nguyen Thu Oanh, jefa del Departamento de Estadísticas de Servicios y Precios (Oficina Nacional de Estadística), subrayó que resulta necesario vigilar de cerca la presión inflacionaria y abordarla de forma proactiva.

En concreto, el seguimiento exhaustivo de las fluctuaciones de los precios del combustible, tanto en los mercados internacionales como nacionales, resulta fundamental para implementar con prontitud soluciones de gestión adecuadas, agregó.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de garantizar un suministro estable de combustible para el mercado interno que desempeña un papel crucial en la mitigación de las fluctuaciones de precios.

La funcionaria también enfatizó en la necesidad de fortalecer la gestión del mercado y evitar que se aproveche el aumento de los precios del combustible para inflar desproporcionadamente los precios de los bienes y servicios.

Tras monitorear las fluctuaciones en los costos de los insumos y el suministro de bienes esenciales, la Oficina Nacional de Estadística recomienda al Gobierno considerar soluciones para apoyar a las empresas, especialmente mediante una gestión flexible de los precios del combustible, los costos de transporte y las tarifas relacionadas con la logística./.